«База для здорового рациона»: Диетолог назвала недорогую рыбу, которую стоит есть пожилым

Пожилым людям стоит включать в рацион дикие виды рыб холодных морей: скумбрию, сельдь, сардины, навагу, хек и минтай, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, такие виды сохраняют естественный пищевой цикл и содержат антиоксиданты.

«Минтай и навагу часто недооценивают, считая едой «для кошек». На самом деле это отличная база для здорового рациона», — подчеркнула специалист, уточнив, что это виды доступны по цене и безопасны с точки зрения накопления токсинов.

Особенно важны для людей старшего возраста содержащиеся в рыбе омега-3 жирные кислоты. С возрастом обменные процессы замедляются, а омега-3 помогает поддерживать пластичность клеточных мембран и бороться с хроническим вялотекущим воспалением, отметила собеседница «Вечерней Москвы».

При этом не вся рыба одинаково полезна. С осторожностью стоит относиться к искусственно выращенному лососю, поскольку в нём может быть мало омега-3. Не рекомендует эксперт и крупных хищников: тунца, акулу и рыбу-меч, которые способны накапливать ртуть и другие тяжёлые металлы.

Кстати, сардины могут стать недорогим источником белка и омега-3 для регулярного рациона. Кроме того, в них содержится целый набор витаминов.