Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 14:11

Дёшево и полезно: Почему сардины стали хитом в соцсетях и как их есть правильно

Врач Редина: Сардины — дешёвый источник белка и омега-3 для регулярного рациона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В социальных сетях один за другим появляются ролики с рецептами из сардин — и на это есть веская причина. Консервы стоят недорого, при этом дают организму белок, омега-3 и целый набор витаминов. Диетолог Ольга Редина объяснила, в чём реальная ценность этой рыбы и кому стоит быть аккуратнее с её включением в рацион.

Главный плюс сардин — удачное сочетание полноценного белка и полезных жиров по доступной цене. В составе есть витамин D, B12, селен и фосфор. Омега-3 поддерживает сердце и нервную систему, а белок надолго утоляет голод и помогает сохранять мышцы. И ещё один бонус: сардина — рыба мелкая, поэтому накапливает ртути значительно меньше, чем крупные хищники.

Наиболее удобный вариант — консервы. Однако здесь важно смотреть на этикетку. Диетолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советует выбирать сардины в собственном соку или в масле с максимально простым составом, без лишних ароматизаторов и добавок. Если рыба уже достаточно солёная, не досаливайте блюдо — это лишняя нагрузка на организм.

С сардинами можно приготовить многое: положить на цельнозерновой хлеб, добавить в овощной салат или подать с отварным картофелем. Они отлично сочетаются с томатами, огурцами, зеленью, авокадо, лимоном и бобовыми. Вариантов масса, и все они бюджетны.

Но есть и ограничения. Людям с гипертонией и заболеваниями почек важно следить за общим количеством соли в рационе — в таких случаях лучше выбирать продукты с её минимальным содержанием и учитывать сардины в суточной норме. Также стоит помнить: рыба в масле заметно калорийнее, чем в собственном соку. Само по себе это не делает её вредной, но тем, кто следит за весом, имеет смысл обратить на это внимание.

Россиянам предложили делать котлеты из семечек подсолнуха
Россиянам предложили делать котлеты из семечек подсолнуха

А ранее россиянам раскрыли, как опята и лисички чистят организм. По словам специалиста, грибы содержат витамины группы В, аминокислоты и минералы, но их главная ценность — биоактивные вещества (бета-глюканы и полисахариды), которые работают как пребиотики и модуляторы иммунитета.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar