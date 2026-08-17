Дёшево и полезно: Почему сардины стали хитом в соцсетях и как их есть правильно

В социальных сетях один за другим появляются ролики с рецептами из сардин — и на это есть веская причина. Консервы стоят недорого, при этом дают организму белок, омега-3 и целый набор витаминов. Диетолог Ольга Редина объяснила, в чём реальная ценность этой рыбы и кому стоит быть аккуратнее с её включением в рацион.

Главный плюс сардин — удачное сочетание полноценного белка и полезных жиров по доступной цене. В составе есть витамин D, B12, селен и фосфор. Омега-3 поддерживает сердце и нервную систему, а белок надолго утоляет голод и помогает сохранять мышцы. И ещё один бонус: сардина — рыба мелкая, поэтому накапливает ртути значительно меньше, чем крупные хищники.

Наиболее удобный вариант — консервы. Однако здесь важно смотреть на этикетку. Диетолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советует выбирать сардины в собственном соку или в масле с максимально простым составом, без лишних ароматизаторов и добавок. Если рыба уже достаточно солёная, не досаливайте блюдо — это лишняя нагрузка на организм.

С сардинами можно приготовить многое: положить на цельнозерновой хлеб, добавить в овощной салат или подать с отварным картофелем. Они отлично сочетаются с томатами, огурцами, зеленью, авокадо, лимоном и бобовыми. Вариантов масса, и все они бюджетны.

Но есть и ограничения. Людям с гипертонией и заболеваниями почек важно следить за общим количеством соли в рационе — в таких случаях лучше выбирать продукты с её минимальным содержанием и учитывать сардины в суточной норме. Также стоит помнить: рыба в масле заметно калорийнее, чем в собственном соку. Само по себе это не делает её вредной, но тем, кто следит за весом, имеет смысл обратить на это внимание.

А ранее россиянам раскрыли, как опята и лисички чистят организм. По словам специалиста, грибы содержат витамины группы В, аминокислоты и минералы, но их главная ценность — биоактивные вещества (бета-глюканы и полисахариды), которые работают как пребиотики и модуляторы иммунитета.