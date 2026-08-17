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17 августа, 10:25

Россиянам предложили делать котлеты из семечек подсолнуха

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Из семян подсолнуха можно приготовить необычные котлеты. Для этого их нужно измельчить, смешать с отварными крупами или овощами, а затем обжарить, рассказала садовник Александра Потапова. По его словам, в пищу идут и нераскрывшиеся зелёные корзинки растения.

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Их можно отварить, после чего обжарить в масле с чесноком или приготовить на гриле. По вкусу такая закуска напоминает артишоки. Эксперт отметил, что в мире существует свыше 70 видов подсолнухов, но основные — это масличные, кондитерские и силосные.

Подсолнечник относится к древнейшим культурным растениям. Ещё 3–5 тыс. лет назад коренные жители Америки употребляли его в пищу. Археологические находки показывают, что семечки запекали и готовили из них лепёшки, заключила собеседница «Вечерней Москвы».

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К слову, жареные семечки лучше съедать в течение двух месяцев. При более долгом хранении они могут начать горчить и терять вкусовые качества.

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Борис Эльфанд
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