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Опубликовано 12 сентября, 12:13

Не только переедание: Почему к вечеру увеличивается размер живота

Врач Нейман: Живот может вырасти к вечеру из-за стресса и продуктов-провокаторов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если утром одежда сидит свободно, живот плоский, а к вечеру возникает ощущение, будто его объём заметно увеличился — это не прибавка в весе, а результат всего, что происходило с организмом в течение дня, рассказала гастроэнтеролог Ксения Нейман.

Самые очевидные виновники, по её словам, — переедание из-за долгих перерывов между едой и малоподвижный образ жизни. Но есть и менее заметные факторы. Избыточное заглатывание воздуха при жевании жвачки или торопливой еде буквально «надувает» живот изнутри. Запоры тоже дают физическое увеличение объёма к концу дня.

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Особую роль играет стресс. Нервное перенапряжение напрямую бьёт по моторике кишечника, и накопленный за рабочий день дискомфорт проявляется именно вечером. Усиливают проблему и продукты-провокаторы газообразования: сдоба, свежий хлеб, бобовые, капуста, сырые овощи и фрукты, газировка, алкоголь, жирная пища и специи.

Но есть причина, о которой редко говорят — нарушение работы мышц живота. В норме диафрагма должна приподниматься, когда в кишечнике скапливается газ, освобождая ему место. Когда этот механизм сбоит, диафрагма опускается, а брюшная стенка выпячивается вперёд.

Чтобы избежать вечернего вздутия, собеседница «Вечерней Москвы» рекомендовала есть небольшими порциями без пропусков, пить травяной чай с ромашкой или мятой, делать мягкий массаж живота по часовой стрелке и спать не меньше семи часов. Простая прогулка после обеда вместо возвращения к компьютеру тоже поможет кишечнику работать правильно.

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Борис Эльфанд
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