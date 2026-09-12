Поздно пить кофе! За сколько часов до сна нужно отказаться от любимого напитка

Последнюю чашку кофе лучше выпивать за 6–8 часов до сна, посоветовал врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, даже если до отхода ко сну остаётся несколько часов, бодрящий эффект напитка может помешать ночному отдыху.

Период полувыведения кофеина в среднем составляет 5–6 часов, но у разных людей этот срок отличается. Поэтому кофе, выпитый в четыре часа дня, может продолжать действовать и к полуночи.

Привычка оставлять последнюю чашку на 18:00–19:00 тоже не гарантирует спокойного засыпания. Под действием кофеина человек может уснуть позже.

«А при высокой чувствительности к нему вообще не стоит пить кофе после обеда», — заключил собеседник «Абзаца».

Ранее Life.ru рассказывал о продуктах, которые лучше не есть перед сном. Среди них диетолог назвал цитрусовые, томаты, виноград, а также жирную и тяжёлую пищу, способную вызвать дискомфорт и ухудшить ночной отдых.