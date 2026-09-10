«Организм вам этого не простит»: Кому кофе осенью может только навредить

Осенью привычка снова и снова спасаться от усталости с помощью кофе может обернуться дополнительной нагрузкой на организм. Особенно осторожными с напитком стоит быть людям с дефицитом магния и проблемами с сосудами. Об этом Life.ru рассказал врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, одна-две чашки кофе в день сами по себе вряд ли станут проблемой. Негативные последствия возникают прежде всего тогда, когда человек регулярно использует кофеин как стимулятор, пытаясь искусственно поддерживать бодрость несмотря на усталость.

Не стоит использовать кофе как стимулятор, чтобы искусственно себя взбодрить. Ведь, поступая так, вы обманываете прежде всего себя, а, следовательно, и свой организм. Поверьте, он вам этого не простит и позже потребует отдыха, который вы, скорее всего, вряд ли сможете ему дать. Андрей Кондрахин Кардиолог

Врач объяснил, что проблемы могут появиться именно при систематическом употреблении большого количества кофе. Кофеин способен усиливать стрессовую реакцию организма, а при значительных дозах — повышать выведение магния с мочой. Исследования также показывали рост уровня кортизола после употребления кофеина, хотя выраженность реакции зависит от дозы и индивидуальных особенностей человека.

«Если в ответ на усталость вы снова и снова пьёте кофе, именно отсюда, собственно говоря, и возникают все проблемы: высокий кортизол, хронический стресс и всё остальное, что идёт с ними в комплекте», — отметил собеседник Life.ru.

Осенью, считает Кондрахин, относиться к кофе стоит особенно внимательно: погода становится нестабильной, рабочая нагрузка после летнего периода растёт, а организму приходится адаптироваться к изменившимся условиям. В первую очередь врач советует отказаться от напитка людям, у которых уже есть дефицит магния или сосудистые проблемы.

При этом полностью демонизировать кофе кардиолог не предлагает. По его словам, одна-две чашки в день остаются разумным количеством, если человек пьёт напиток ради удовольствия, а не пытается с его помощью постоянно компенсировать недосып и переутомление.

«Кофе ни капельки не навредит, если мы относимся к нему с уважением. А вот если мы начнём использовать кофе как напиток для жёсткой стимуляции, тут уж действительно начнутся самые настоящие проблемы», — заключил врач.

Ранее Life.ru рассказывал, почему попытка перебить дневную сонливость кофе может не решить проблему. Естественный послеобеденный спад бодрости связан с биоритмами и постоянная стимуляция кофеином способна лишь маскировать потребность организма в восстановлении.