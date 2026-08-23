Арабика с привкусом плесени: Непогода в Бразилии может сильно ударить по кошельку кофеманов, пишут СМИ

Урожай кофе в Бразилии серьёзно пострадал от сильных ливней — это может усложнить производителям премиум-кофе и их клиентам доступ к качественным зёрнам арабики, пишет Bloomberg. Осадки не только задержали сбор, но и ухудшили качество урожая: ливни смыли ягоды с деревьев, оставшиеся вымокли или подверглись заражению, что грозит появлением плесневелых и затхлых привкусов.

По словам гендиректора бразильского сельскохозяйственного кооператива производителей кофе Симана де Лимы, тропические дожди смыли около 20% ягод — это на 12–15% выше среднего показателя. А когда уцелевший урожай собрали и начали сушить, на страну обрушилась вторая волна ливней, из-за чего некоторым производителям пришлось начинать процесс заново, что ещё больше ухудшило качество.

В некоторых частях Бразилии количество осадков в июне-июле достигло 250–500% от нормы, а в отдельных районах — превысило норму в 8 раз. Это уже отразилось на ценах: фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. Количество кофе на сертифицированных складах ICE в США и Европе приблизится к самому низкому уровню в XXI веке.

Обычно зерна, соответствующие критериям биржи, составляют 30–35% от урожая, но в этом году показатель может упасть до 10–15%, предупреждает Лима.

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