Кофейную банду задержали в Москве – найден склад с подделками на миллионы рублей

Полиция Москвы задержала трёх мужчин, подозреваемых в незаконной продаже контрафактного кофе под видом популярного бренда. Ущерб от их действий оценивается в миллионы рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

В Москве полиция пресекла продажу поддельного кофе известного бренда. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленники закупали упаковки с поддельными товарными знаками, а затем продавали фальсификат через маркетплейсы. Доставка осуществлялась через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе.

Оперативники при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в Московском регионе. При обысках изъяли более тысячи поддельных упаковок, оборудование для фасовки, документы и деньги. Вся продукция направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Фигуранты находятся под домашним арестом.

«Следователем СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 180 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод таможенники остановили 29-летнего россиянина, который пытался вывезти в Армению почти 16 миллионов рублей наличными. Мужчина шёл через «зелёный» коридор, но при досмотре в ручной клади нашли пять пакетов с деньгами — около 220 тысяч долларов. Пассажир объяснил, что хотел купить в Армении машины для перепродажи в России. Подбирал их через интернет, а доставку планировал организовать с братом. При этом он заявил, что не знал о запретах на вывоз наличных в страны ЕАЭС.