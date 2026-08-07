Пять пакетов с деньгами: Россиянин пытался вывезти за рубеж 16 миллионов наличкой

Таможенники в аэропорту ставропольских Минеральных Вод пресекли попытку вывезти в Армению почти 16 млн рублей наличными. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе.

По данным ведомства, 29-летнего россиянина остановили в «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. В его ручной клади инспекторы обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с деньгами на общую сумму около 16 млн рублей, что эквивалентно примерно 220 тысячам долларов США.

Мужчина пояснил, что собирался приобрести в Армении автомобили для последующей перепродажи в России. По его словам, машины он подбирал через интернет, а доставку планировал организовать вместе с братом. Также пассажир заявил, что не был осведомлён о действующих ограничениях на вывоз наличных в страны ЕАЭС.

В отношении россиянина возбуждено административное дело по статье о несоблюдении запретов и ограничений при перемещении товаров через границу. Изъятые денежные средства помещены на хранение в качестве вещественных доказательств, расследование продолжается.

В ФТС напомнили, что с 1 апреля 2026 года при вывозе в страны ЕАЭС суммы свыше эквивалента 100 тысяч долларов через международные аэропорты необходимо иметь документы, подтверждающие законное происхождение наличных, включая заверенные банковские выписки.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники изъяли у 41-летней бортпроводницы 15 бутылок элитного итальянского вина стоимостью около 2 млн рублей. По данным ФТС, женщина прилетела из Вьетнама и заявила, что везла алкоголь по просьбе бывшего коллеги.