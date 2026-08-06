«Это для друга»: В Домодедово у стюардессы изъяли 15 бутылок вина на 2 млн рублей

В аэропорту Домодедово таможенники обнаружили в багаже бортпроводницы 15 бутылок элитного итальянского вина общей стоимостью около 2 млн рублей. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

15 бутылок элитного итальянского вина нашли в багаже бортпроводницы. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС

41-летняя россиянка прилетела рейсом из Вьетнама и была остановлена для выборочной проверки при прохождении «зелёного» коридора. Во время досмотра инспекторы нашли среди личных вещей более 11 литров дорогостоящего алкоголя.

По словам женщины, она перевозила вино по просьбе бывшего коллеги. При этом, как отметила бортпроводница, ей были известны действующие таможенные правила.

Экспертиза подтвердила подлинность продукции. Изъятые бутылки оказались оригинальными красными сухими винами Sassicaia и Bolgheri Sassicaia урожая 2021 года.

Весь алкоголь изъят. В отношении «любительницы вина» возбуждены административные дела по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении установленных запретов и ограничений. Нарушительнице грозит штраф в размере до двукратной стоимости продукции с её последующей конфискацией.

В ФТС напомнили, что физическим лицам запрещено ввозить в Россию более пяти литров алкогольной продукции крепостью свыше 0,5%. При перевозке свыше трёх литров алкоголь необходимо задекларировать и уплатить пошлину — 10 евро за каждый литр сверх установленной нормы.

Ранее в аэропорту Пулково задержали 60-летнего гражданина Турции, который пытался ввезти из Стамбула 36 ампул и 4 флакона с тестостероном, относящимся к сильнодействующим веществам. Мужчина назвал препараты «витаминами для спорта», но не смог предоставить подтверждающие документы.