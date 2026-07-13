Минпромторг, ФНС и ФТС объединят базы данных для контроля за импортными товарами

Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба до конца 2026 года запустят совместный эксперимент по обмену данными для контроля за товарами лёгкой промышленности. Как сообщают «Известия», ведомства впервые объединят свои информационные базы, чтобы выявлять случаи занижения таможенной стоимости импортной продукции.

В рамках пилотного проекта будут сопоставляться сведения ФТС о стоимости товаров при ввозе, данные ФНС об уплаченных налогах и информация государственной системы маркировки «Честный знак» о введении продукции в оборот.

Новый механизм позволит проследить путь товара от пересечения границы до продажи конечному покупателю. Если цена, указанная при таможенном оформлении, окажется существенно ниже стоимости дальнейшей реализации, система автоматически выявит такое расхождение.

В Минпромторге пояснили, что эксперимент поможет обнаруживать случаи занижения таможенной стоимости, которые могут приводить к недоплате таможенных пошлин и налогов. После завершения тестирования власти оценят эффективность нового механизма и возможность его применения на постоянной основе.

Инициатива обсуждается на фоне ситуации в отрасли лёгкой промышленности. По данным Минэкономразвития, за первые пять месяцев 2026 года выпуск продукции в этом секторе сократился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство одежды снизилось на 8,4%, изделий из кожи — на 1%, а текстильной продукции — на 0,1%.

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