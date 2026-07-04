Путин утвердил перечень документов для льготного НДС на детские товары

Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий перечень документов для подтверждения права на пониженную ставку НДС в размере 10% на детские товары. Текст нормативного акта опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Документ разработан в рамках правительственной стратегии по развитию индустрии детских товаров на период с 2025 по 2030 год. Его цель — устранить неоднозначности при классификации продукции и подтверждении её принадлежности к данной возрастной категории.

Закон устанавливает, какие именно бумаги необходимо предоставлять для обоснования применения льготной ставки налога как при ввозе товаров в страну, так и при их реализации на внутреннем рынке.

Ранее глава Минпромторг России Антон Алиханов заявил, что ведомство разрабатывает пакет системных мер для поддержки отечественных производителей товаров для детей. Министр обозначил, что изменения затронут сферу госзакупок, производство школьной формы и условия налогообложения. По его словам, ключевая задача — выровнять конкурентные позиции российских компаний по сравнению с зарубежными.