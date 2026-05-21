В России предложили расширить маркировку детского питания

В России предложили расширить обязательную цифровую маркировку продуктов, включив в неё детское и лечебное питание, из-за рисков контрафакта и нарушений качества. Об этом пишет «Коммерсант».

Российская организация диетологов-нутрициологов и специалистов пищевой индустрии (РосДНП) направила в правительство обращение с инициативой расширить систему обязательной маркировки товаров «Честный знак». В список предлагается добавить детское и специализированное питание.

Речь идёт о 18 категориях продукции: молочные смеси для детей раннего возраста, сухое молоко, детские каши, лечебное и диетическое питание, энтеральные смеси, диабетические рационы, а также продукты для беременных и кормящих женщин. Сейчас обязательная маркировка распространяется лишь на ограниченный перечень детской продукции.

Инициатива опирается на результаты проверок, в ходе которых фиксировались нарушения состава — в том числе использование запрещённых ингредиентов, превышение витаминов и минералов и другие отклонения от норм. В отрасли также отмечают рост доли поддельной продукции.

В ЦРПТ, операторе системы «Честный знак», заявили о технической готовности поддержать расширение маркировки, однако окончательное решение остаётся за правительством. При этом представители бизнеса подчёркивают необходимость переходного периода, чтобы адаптировать производство и логистику.

