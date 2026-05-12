12 мая, 10:18

Алиханов анонсировал новые меры поддержки индустрии детских товаров в России

Обложка © Kremlin.ru

Минпромторг России готовит комплекс системных мер для поддержки отечественной индустрии детских товаров, включая изменения в госзакупках, поддержку школьной формы и налоговое выравнивание условий для российских производителей. Об этом на XVI Конгрессе индустрии детских товаров заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, обозначив необходимость межотраслевого взаимодействия для развития отрасли и повышения конкурентоспособности российской продукции.

«Российская индустрия детских товаров в целом продолжает расти. По итогам 2024 года объём производства составил почти 750 млрд рублей», – сказал он.

Среди основных проблем отрасли министр выделил высокую конкуренцию со стороны иностранных продавцов на маркетплейсах, использование механизмов трансграничной торговли без уплаты НДС, а также недостаточный спрос на российские товары в системе государственных закупок. Для поддержки отечественных производителей Минпромторг подготовил законопроект о «российской полке», предусматривающий маркетинговые преференции для российских брендов. Одновременно совместно с Минфином прорабатывается введение НДС на товары, приобретаемые через трансграничную электронную торговлю.

«Нам важно, чтобы независимо от каналов продаж, условия налогообложения для всех участников были равны», – отметил министр.

Также министерство подготовило изменения в постановление правительства о минимальной цене контрактов при госзакупках. Предполагается, что это позволит увеличить загрузку малых и средних предприятий.

Отдельный блок выступления был посвящён поддержке производителей школьной формы. Министр напомнил, что в рамках мер поддержки многодетных семей в 60 регионах действуют выплаты на приобретение школьной формы и сопутствующей одежды для детей. Общий объём финансирования этих программ в 2026 году составляет 44,5 млрд рублей.

«Считаем, что этот объём должен в полной мере обеспечиваться российскими компаниями. Тем более, что Минпромторгом уже выделяются субсидии на компенсацию части затрат производителям тканей для школьной формы», – подчеркнул глава Минпромторга.

Кроме того, Алиханов заявил о необходимости повышения узнаваемости российских брендов. В качестве одного из инструментов он упомянул конкурс «Родная игрушка», который проводит общество «Знание».

Министр также сообщил о продолжении льготного финансирования отрасли через Фонд развития промышленности. Для производителей игр и игрушек по программе совместных займов с региональными фондами действует ставка от 1 до 5% годовых при минимальном размере займа в 5 млн рублей. Общий объём средств региональных фондов превышает 130 млрд рублей.

Милена Скрипальщикова
