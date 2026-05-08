8 мая, 07:27

В России начали проектировать первый сверхзвуковой гражданский самолёт

Обложка © Life.ru

В России начали предварительную работу над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта. Его начали проектировать, рассказал в интервью РИА «Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведётся работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолёта. Эта работа ведётся для создания научно-технического задела», — рассказал он.

Алиханов также сообщил, что основные испытания новых технологий запланированы на 2029–2030 годы. При этом разработка самого сверхзвукового самолёта, скорее всего, начнётся в 2035–2040-х годах. В конце апреля прошлого года институт имени Жуковского впервые в мире уже протестировал интеллектуальные технологии для такого сверхзвукового лайнера.

Чемезов: «Ростех» начнёт серийный выпуск импортозамещённых SSJ-100 с 2027 года

Ранее уже сообщалось, что госкорпорация «Ростех» в прошлом году начала передавать армии новую реактивную систему залпового огня под названием «Сарма». Об этом доложил президенту Владимиру Путину на встрече генеральный директор Сергей Чемезов.

Наталья Афонина
