В России начали проектировать первый сверхзвуковой гражданский самолёт

В России начали предварительную работу над созданием сверхзвукового пассажирского самолёта. Его начали проектировать, рассказал в интервью РИА «Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Сегодня в рамках научно-исследовательских работ ведётся работа по проектированию и изготовлению демонстраторов технологий для сверхзвукового гражданского самолёта. Эта работа ведётся для создания научно-технического задела», — рассказал он.

Алиханов также сообщил, что основные испытания новых технологий запланированы на 2029–2030 годы. При этом разработка самого сверхзвукового самолёта, скорее всего, начнётся в 2035–2040-х годах. В конце апреля прошлого года институт имени Жуковского впервые в мире уже протестировал интеллектуальные технологии для такого сверхзвукового лайнера.

