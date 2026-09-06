Не кофе с хлопьями: что съесть на завтрак для бодрого утра и сытости на 5 часов

Эксперты Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества рассказали, каким должен быть идеальный завтрак, чтобы надолго оставаться сытым и не срываться на вредные перекусы. Ключ к успеху, как объяснили Life.ru, — сочетание белка, полезных жиров и сложных углеводов с клетчаткой.

Сбалансированный завтрак должен включать три основных компонента: белок для длительного насыщения, полезные жиры для работы гормональной системы и усвоения витаминов, а также сложные углеводы и клетчатку для постепенного высвобождения энергии. Такое сочетание позволяет оставаться сытым в течение 4–5 часов.

В качестве примеров правильных завтраков эксперты привели омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, творог с зеленью и льняным маслом, а также цельнозерновой тост с яйцом или творожным сыром.

При этом специалисты предупредили, что обычный белый хлеб и сладкие хлопья дают лишь резкий скачок сахара, за которым следует быстрый спад, и уже через час появляется голод. Однако полностью отказываться от них не стоит: сегодня есть функциональные продукты с повышенным содержанием белка и клетчатки.

Регулярный сбалансированный завтрак помогает контролировать вес и снижает риск переедания в течение дня, тогда как пропуск утреннего приёма пищи, наоборот, замедляет метаболизм и ведёт к вечерним перекусам.

Ранее Life.ru рассказывал, что правильный завтрак не просто даёт энергию, но и защищает мозг от «скачков сахара и истерики». Эксперты подчёркивали, что сочетание белков, полезных жиров и медленных углеводов помогает сохранять ясность ума и стабильное настроение в течение дня, в отличие от быстрых углеводов, которые вызывают резкий подъём и спад сахара в крови.