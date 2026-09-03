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Регион
Опубликовано 3 сентября, 05:29

«Сметают моментально»: Life.ru узнал, какой необычный десерт стал гастрономическим трендом ВЭФ

Мороженое со вкусом игристого стало самым востребованным на форуме ВЭФ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

На полях Восточного экономического форума сформировался неожиданный гастрономический рейтинг. Главным фаворитом среди участников стало мороженое со вкусом игристого вина. Этот необычный продукт пользуется колоссальным спросом и заканчивается в считанные минуты.

Life.ru узнал, какой необычный десерт стал гастрономическим трендом ВЭФ. Видео © Юнашев LIVE

Второе место по популярности уверенно удерживает десерт со вкусом дубайского шоколада. Тренд на это лакомство, охвативший соцсети, дошел и до кулуаров делового мероприятия.

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, работающий на месте событий, признался в приверженности традициям. Он предпочёл начать день с классического шоколадного стаканчика.

Как отмечает журналист, такой подход разделяют и азиатские партнёры. По его наблюдениям, иностранные делегаты часто отдают предпочтение проверенному временем российскому пломбиру и эскимо, игнорируя модные новинки.

Подобное сочетание экзотических предложений и классики характеризует атмосферу форума. Пока одни гости охотятся за гастрономическими диковинками, другие делают выбор в пользу привычного качества.

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Чай Зеленский на траве и доширак «Минские соглашения» ввели в меню кафе на ВЭФ

А рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александр Юнашев
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