На полях Восточного экономического форума сформировался неожиданный гастрономический рейтинг. Главным фаворитом среди участников стало мороженое со вкусом игристого вина. Этот необычный продукт пользуется колоссальным спросом и заканчивается в считанные минуты.

Life.ru узнал, какой необычный десерт стал гастрономическим трендом ВЭФ. Видео © Юнашев LIVE

Второе место по популярности уверенно удерживает десерт со вкусом дубайского шоколада. Тренд на это лакомство, охвативший соцсети, дошел и до кулуаров делового мероприятия.

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, работающий на месте событий, признался в приверженности традициям. Он предпочёл начать день с классического шоколадного стаканчика.

Как отмечает журналист, такой подход разделяют и азиатские партнёры. По его наблюдениям, иностранные делегаты часто отдают предпочтение проверенному временем российскому пломбиру и эскимо, игнорируя модные новинки.

Подобное сочетание экзотических предложений и классики характеризует атмосферу форума. Пока одни гости охотятся за гастрономическими диковинками, другие делают выбор в пользу привычного качества.

А рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов.