Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто
Путин и Субианто отведают дальневосточные блюда на ВЭФ
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Рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Гостям подадут гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами и уху из осетра. В качестве промежуточного блюда предусмотрен шербет из брусники с тимьяном. На горячее участникам переговоров предложат два варианта: запечённую дальневосточную камбалу с овощами и маринованным папоротником или рёбрышки воронежского бычка с трюфельным пюре и грибами. Завершит трапезу мусс из ряженки с клюквой.
Life.ru писал, что российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Нынешняя встреча стала вторым визитом президента Индонезии в Россию в этом году и шестым по счёту контактом глав государств. Предыдущие переговоры на высшем уровне состоялись в апреле в Москве.
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