Стало известно меню рабочего завтрака Владимира Путина и Прабово Субианто

Рабочий завтрак российского лидера Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях ВЭФ решили выдержать в дальневосточном стиле. Для встречи двух лидеров приготовили блюда из местных продуктов, дополнив их несколькими позициями из других российских регионов. Об этом сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.







Гостям подадут гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами и уху из осетра. В качестве промежуточного блюда предусмотрен шербет из брусники с тимьяном. На горячее участникам переговоров предложат два варианта: запечённую дальневосточную камбалу с овощами и маринованным папоротником или рёбрышки воронежского бычка с трюфельным пюре и грибами. Завершит трапезу мусс из ряженки с клюквой.