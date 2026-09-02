Путин провёл встречу с премьер-министром Монголии на полях ВЭФ

Президент России Владимир Путин встретился с главой правительства Монголии Ням-Осорын Учралом. Переговоры прошли во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума.

Российскую сторону на мероприятии представляли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Юрий Трутнев. Также присутствовали руководители Минтранса, Минэнерго, Минэкономразвития, главы РЖД, Росатома и «Роснефти».

В ходе беседы Путин отметил, что взаимодействие Москвы и Улан-Батора вышло на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. «Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что дипломатические связи между государствами насчитывают уже 105 лет. По мнению президента, эти узы подкреплены совместной историей.

«Наши межгосударственные связи закреплены, в полном смысле этого слова, кровью наших предков. Они вместе сражались за свободу, независимость Монголии в годы Великой Отечественной войны на Халхин-Голе», — заявил Путин.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей», в его работе принимают участие более 5 тысяч представителей из 80 стран мира. Деловая программа включает свыше 70 сессий по пяти ключевым направлениям: развитие человеческого капитала, привлечение инвестиций, международное сотрудничество, технологии будущего, а также логистика и инфраструктура. Центральным событием станет пленарное заседание 3 сентября с участием президента России Владимира Путина, а также лидеров Индонезии, Монголии, Мьянмы и представителя Китая.