Путин проводит переговоры с президентом Монголии Хурэлсухом в Бишкеке

Президент России Владимир Путин проводит встречу с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.

Также во встрече принимают участие министры экономического развития, транспорта, энергетики и природных ресурсов Максим Решетников, Андрей Никитин, Сергей Цивилёв и Александр Козлов, глава РЖД Олег Белозёров и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.

Путин и Хурэлсух регулярно встречаются на двусторонних и международных площадках. В мае 2025 года президент Монголии приезжал в Москву на празднование 80-летия Победы, где лидеры провели отдельные переговоры в Кремле.

Последний личный контакт состоялся 2 сентября 2025 года в Пекине. Тогда Путин, Хурэлсух и председатель КНР Си Цзиньпин провели трёхсторонний саммит России, Монголии и Китая.

Напомним, что 1 сентября Путин уже провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также в графике — встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, Путин пообщается с журналистами.