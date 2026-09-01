Путин встретился с Рахмоном в Зале аксакалов
Путин начал переговоры с президентом Таджикистана Рахмоном в Бишкеке
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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
Встреча проходит в Зале аксакалов государственной резиденции «Ала-Арча».
С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков.
В состав российской делегации также вошли министр энергетики Сергей Цивилёв и глава Росатома Алексей Лихачёв.
Путин и Рахмон поддерживают регулярные контакты. Последние масштабные двусторонние переговоры лидеров состоялись в октябре 2025 года во время государственного визита российского президента в Душанбе. Тогда главы государств провели около двух часов за переговорами в узком и расширенном составах, переговоры в Душанбе завершились подписанием пакета двусторонних соглашений. В частности, лидеры приняли совместное заявление об углублении стратегического партнёрства и союзничества России и Таджикистана.
Напомним, что 1 сентября Путин уже провёл переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также в графике — встречи с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Кроме того, Путин пообщается с журналистами.
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