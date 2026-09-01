Путин начал переговоры с президентом Ирана Пезешкианом в Бишкеке

Президент России Владимир Путин проводит встречу с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

Переговоры с президентом Ирана открывают серию двусторонних встреч российского лидера, запланированных на 1 сентября. До этого Путин принял участие в заседании Совета глав государств ШОС.

С российской стороны во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.

В состав делегации также вошли министры экономического развития, энергетики и транспорта Максим Решетников, Сергей Цивилёв и Андрей Никитин, глава Росатома Алексей Лихачёв и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Россия и Иран поддерживают интенсивные контакты на высшем уровне. Последняя личная встреча Путина и Пезешкиана перед нынешним саммитом состоялась 12 декабря 2025 года в Ашхабаде. С начала 2026 года президенты также неоднократно общались по телефону, в том числе обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке.

Кстати, ровно год назад Life.ru сообщал, что Путин и Пезешкиан также провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в китайском Тяньцзине. Тогда лидеры обсуждали развитие российско-иранских отношений и международную повестку.