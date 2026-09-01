Переговоры Путина и Эрдогана в Бишкеке продлились полтора часа вместо 30 минут

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита в Бишкеке продолжались значительно дольше запланированного времени. Об этом сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

По его словам, изначально на общение двух лидеров в президентском графике было отведено около 30 минут. Однако встреча продлилась примерно полтора часа.

Юнашев отметил, что на крупных международных саммитах расписание часто меняется уже в ходе мероприятий из-за продолжительности двусторонних переговоров.

Также Путин на переговорах в Бишкеке выделил Турцию, назвав её одним из привилегированных партнёров Москвы. По словам президента, этот статус распространяется на ключевые области взаимодействия: внешнюю политику и экономический сектор. Высокая оценка двусторонних связей подчеркивает особое внимание Кремля к турецкому направлению.