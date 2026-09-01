Эрдоган назвал отношения России и Турции лучшими за всю историю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Москвы и Анкары сейчас находятся на более высоком уровне, чем когда-либо прежде. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке.

По словам турецкого лидера, сотрудничество двух стран охватывает сразу несколько ключевых направлений. Отдельно Эрдоган отметил вклад российских туристов в экономику Турции. Он подчеркнул, что гости из России остаются одной из важнейших составляющих туристического потока в Анталью.

Кроме того, президент Турции обратил внимание на прочное партнёрство Москвы и Анкары в сельском хозяйстве и энергетике.

«Турецко-российские отношения находятся сейчас на гораздо более высоком уровне, чем в какой-либо другой период истории», — заявил Эрдоган.

Кроме того, Путин на переговорах в Бишкеке выделил Турцию, назвав её одним из привилегированных партнёров Москвы. По словам президента, этот статус распространяется на ключевые области взаимодействия: внешнюю политику и экономический сектор. Высокая оценка двусторонних связей подчеркивает особое внимание Кремля к турецкому направлению.