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Регион
Опубликовано 1 сентября, 14:16

Путин назвал Турцию привилегированным партнёром России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин на переговорах в Бишкеке выделил Турцию, назвав её одним из привилегированных партнёров Москвы. Заявление прозвучало во время двусторонней встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, организованной на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По словам президента, этот статус распространяется на ключевые области взаимодействия: внешнюю политику и экономический сектор. Высокая оценка двусторонних связей подчеркивает особое внимание Кремля к турецкому направлению.

Визит главы российского государства в Киргизию стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества между двумя странами. Политики провели переговоры, чтобы зафиксировать текущий уровень доверия.

Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров
Пашинян не стал говорить на русском на саммите ШОС, в отличие от других лидеров

Напомним, 1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоялся юбилейный саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посвящённый 25-летию объединения. В мероприятии приняли участие лидеры десяти стран — участниц, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Нарендру Моди, а также представители государств-наблюдателей и международных организаций. По итогам встречи главы государств подписали Бишкекскую декларацию и более 25 документов, предусматривающих развитие сотрудничества в сфере безопасности, логистики, цифровых технологий и экологии.

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Оксана Попова
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