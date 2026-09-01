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Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:04

Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке главы государств — членов организации подписали Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию существования структуры. Данный документ закрепляет основные векторы дальнейшего развития организации в меняющихся геополитических условиях.

Помимо фундаментальной декларации, участники саммита подписали пакет из 27 сопутствующих документов, охватывающих широкий спектр сотрудничества. Особое внимание уделено вопросам региональной безопасности: стороны утвердили положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств — членов ШОС. Это решение демонстрирует стремление участников организации к созданию единого механизма защиты от трансграничных рисков.

Не менее важным стал экономический блок повестки. Лидеры утвердили план действий по развитию портов и логистических центров на период 2026–2030 годов. Данный шаг направлен на оптимизацию транспортных коридоров и укрепление экономической связности внутри пространства ШОС.

Путин оценил 25-летний путь развития ШОС
Путин оценил 25-летний путь развития ШОС

Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.

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Оксана Попова
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