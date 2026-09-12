Полезно, но не для всех: Диетолог назвала продукты с защитой от рака

Оливки и оливковое масло первого отжима содержат гидрокситирозол — вещество с выраженными антиоксидантными свойствами, которое помогает защищать клетки от окислительного стресса и обладает потенциальной противоопухолевой активностью, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Предпочтительным источником этого соединения она назвала качественное масло Extra Virgin, которое содержит гидрокситирозол без избытка соли. Его можно использовать для заправки салатов и добавлять в готовые блюда.

Концентрация гидрокситирозола в цельных плодах возрастает при ферментации или вымачивании в солевом растворе. Однако у консервированных оливок есть существенный недостаток — большое количество соли. При гипертонии, склонности к отёкам, гастрите с повышенной кислотностью и язвенной болезни лучше ограничивать их употребление.

«Пища, богатая полифенолами, не является лекарством», — напомнила собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее химик объяснил Life.ru, почему проверка оливкового масла в холодильнике не позволяет надёжно выявить подделку. Помутнение зависит от сорта плодов, состава жирных кислот и условий хранения. Цвет масла сам по себе также не подтверждает его качество.