«Тест холодильником» не работает: Химик рассказал, как не нарваться на поддельное оливковое масло

Подделка оливкового масла далеко не всегда означает, что в бутылке находится полностью искусственный продукт. Чаще всего речь идёт о частичной замене дорогого оливкового масла более дешёвыми растительными маслами — подсолнечным, соевым, рапсовым или другими. Об этом Life.ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

По словам эксперта, иногда такую смесь продают как масло категории Extra Virgin, хотя по своим химическим и органолептическим свойствам она ей не соответствует. Определить такую фальсификацию в домашних условиях крайне сложно, поскольку современные технологии позволяют достаточно точно воспроизводить цвет, запах и даже вкус продукта.

Одним из самых распространённых заблуждений остаётся так называемый «тест холодильником». Считается, что настоящее оливковое масло обязательно густеет или мутнеет при охлаждении, а поддельное остаётся прозрачным. На самом деле степень помутнения зависит от сорта оливок, состава жирных кислот, температуры хранения и даже времени сбора урожая. Не стоит ориентироваться и исключительно на цвет масла. Натуральное оливковое масло может иметь оттенок от золотисто-жёлтого до насыщенного зелёного. Он определяется содержанием природных пигментов — прежде всего хлорофиллов и каротиноидов — и зависит от сорта оливок, степени их зрелости и условий производства. Сам по себе цвет не говорит ни о категории масла, ни о его качестве. Андрей Дорохов Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

При покупке гораздо важнее обращать внимание на информацию на упаковке. Добросовестный производитель указывает категорию масла, страну происхождения, дату урожая или розлива, срок годности и условия хранения. Для масла категории Extra Virgin важны минимальная обработка и отсутствие рафинирования.

Подозрительно низкая цена по сравнению со средней стоимостью аналогичной продукции также может свидетельствовать о том, что перед покупателем масло, не соответствующее заявленной категории.

На что обратить внимание

Полностью подтвердить подлинность оливкового масла можно только лабораторными методами, позволяющими определить жирнокислотный состав, содержание природных стеролов и других характерных компонентов. Поэтому при покупке лучше выбирать продукцию известных производителей, обращать внимание на полноту маркировки, целостность упаковки и приобретать масло в крупных торговых сетях, где риск попадания фальсифицированной продукции значительно ниже.

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