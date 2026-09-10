«Бомба для мозга»: Любимый продукт россиян оказался провокатором рака

Колбаса и сосиски не могут полноценно заменить мясо, а их регулярное употребление связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии и колоректального рака, предупредила врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По её словам, основные риски возникают при частом и многолетнем употреблении переработанного мяса. Избыток соли в его составе повышает давление и провоцирует отёки, насыщенные жиры способствуют развитию атеросклероза, а нитрит натрия при длительном хранении и нагревании может повышать онкологические риски.

Колбасные изделия также отличаются высокой калорийностью при низкой насыщаемости. Сочетание соли, насыщенных жиров и ярких вкусовых добавок воздействует на эмоциональные центры и может приводить к перееданию. Во время перекуса мозг быстро получает удовольствие, из-за чего человеку становится сложнее контролировать количество съеденного.

«Сцепка жира и углеводов — это настоящая бомба для нашего мозга», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Избыток переработанного мяса также ухудшает состояние кишечной микробиоты, что в долгосрочной перспективе негативно отражается на когнитивном здоровье. Чтобы снизить риски, врач посоветовала есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю порциями по 50–100 граммов, не сочетать её с белым хлебом и майонезом и дополнять овощами или зеленью.

Ранее онколог предупредила, что колбаса и сосиски повышают риск колоректального рака. Ещё одним доказанным фактором риска онкологических заболеваний остаётся алкоголь.