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Опубликовано 12 сентября, 13:24

Кормим себя и бактерии: Названы продукты для поддержки микрофлоры кишечника

Врач Черепицына: Ферментированные продукты поддерживают микрофлору кишечника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Здоровье кишечника, иммунитет и настроение напрямую зависят от баланса полезных бактерий, разнообразие которых с возрастом неизбежно снижается. Восстановить микрофлору и предотвратить хроническое воспаление можно с помощью базовых изменений в рационе, уверена врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.

Первым и самым важным шагом она назвала включение в меню ферментированных продуктов. Натуральные кефир, йогурт, квашеная капуста без уксуса и кимчи содержат живые пробиотики, которые напрямую заселяют кишечник. Однако самим бактериям необходимо питание — пребиотики. Растительные волокна из овощей, фруктов, злаков и бобовых не перевариваются в тонком кишечнике, а служат полноценной пищей для полезных микробов в толстой кишке.

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Дополнительную поддержку оказывают полифенолы, содержащиеся в ягодах, зелёном чае и какао. Они стимулируют рост бифидобактерий и одновременно подавляют патогенные микроорганизмы. При этом любые усилия будут напрасны без отказа от главных врагов микрофлоры — избытка сахара, белой муки и трансжиров, которые провоцируют дисбактериоз.

Собеседница интернет-издания Regions.ru подчеркнула, что даже одна порция квашеной капусты или стакан кефира в день уже дают заметный результат. Если же скорректировать питание не получается, на помощь приходят аптечные пробиотики и пребиотики, однако подбирать конкретные штаммы добавок нужно строго после консультации с врачом.

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Ранее в России стартовала апробация первого быстрого теста микрофлоры кишечника. Разработанный отечественный тест позволяет количественно оценить состав бактерий, включая условно патогенные штаммы, и выявить скрытые нарушения пищеварения.

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Борис Эльфанд
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