Холод сам по себе не виноват: Что осенью действительно повышает риск ОРВИ

Осенью переохлаждение может стать дополнительным фактором, повышающим восприимчивость организма к инфекциям. Как восстановиться после холода и не дать организму продрогнуть, RG.ru рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам врача, замёрзнуть можно даже при плюсовой температуре, если на улице сыро и ветрено. Особенно опасно промокнуть под дождём или снегом, а затем долго оставаться в мокрой одежде.

«Это действительно опасно. При переохлаждении иммунитет просядет, и в организм легко попадёт любая инфекция», — предупреждает Кондрахин.

При этом сам холод не является причиной простуды. Заражение происходит при контакте с вирусами — например, в транспорте, общественных местах или через поверхности, которых касался заболевший.

Если человек сильно замёрз, врач советует как можно быстрее вернуться домой, переодеться в сухое и согреться. Можно выпить тёплый чай с мёдом, а также поесть горячего супа или бульона.

«Мёд не лечит, но даёт калорийность, а калорийность, в свою очередь, даёт тепло. Вероятность простуды снижает также витамин С, который содержится в лимоне и борется с простудой, помогая иммунитету», — отметил специалист.

При этом осенний рост заболеваемости связан не только с погодой. После отпусков люди возвращаются в офисы, школы и другие коллективы, количество контактов увеличивается, поэтому вирусам становится проще распространяться.

Ранее Life.ru рассказывал о правилах профилактики осенних простуд. Среди рекомендаций — одеваться по погоде, не допускать переохлаждения и перегрева, а также не забывать зонт в дождливую погоду.