Анемия, диабет, рак: Названы опаснейшие причины хронической усталости

Постоянная усталость может быть связана с анемией, нарушениями сердечного ритма, диабетом и онкологическими заболеваниями, предупредила доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская. По её словам, особенно насторожить должно резкое ухудшение самочувствия после 50 лет у прежде бодрого человека.

Слабость вместе с непреднамеренным похудением, лихорадкой, ночной потливостью, увеличенными лимфоузлами или необъяснимыми синяками требует немедленной очной консультации. Списывать такие изменения на возраст или переутомление опасно.

Одышка при привычной нагрузке, боль в груди, сердцебиение, отёки и обмороки могут сопровождать анемию, аритмию, ишемию или сердечную недостаточность. Срочно вызывать скорую нужно, если одновременно со слабостью появились онемение руки или ноги, асимметрия лица, нарушения речи либо зрения, внезапная сильная головная боль

За такими проявлениями может стоять инсульт или другое острое состояние. Храп, утренняя разбитость и дневная сонливость тоже заслуживают внимания: они могут указывать на обструктивное апноэ сна. Усталость дольше месяца требует обращения к врачу, заключила собеседница «Чемпионата».

Ранее тренер объяснил, когда ежедневные занятия спортом начинают вредить. Усталость, сохраняющаяся после сна и отдыха, вместе со снижением результатов, длительными мышечными болями и раздражительностью может говорить о недостаточном восстановлении.