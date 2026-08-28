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28 августа, 11:59

Не через силу: Россиянам объяснили, когда ежедневный спорт начинает вредить

Эксперт Щукин назвал постоянную усталость признаком опасной перетренированности

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ежедневные тренировки сами по себе не обязательно вредны, однако отсутствие полноценного восстановления может привести к перетренированности. На какие сигналы организма стоит обратить внимание, рассказал тренер Роман Щукин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Одним из главных признаков становится постоянная усталость, которая не проходит даже после сна и отдыха. Одновременно может снижаться работоспособность: привычные упражнения начинают даваться тяжелее, а результаты — ухудшаться.

Насторожить должны и длительные мышечные боли, нарушения сна, раздражительность и потеря мотивации к тренировкам. Если такие симптомы сохраняются, это может говорить о том, что организм не успевает восстанавливаться между нагрузками.

Ещё один тревожный сигнал — учащённый пульс в покое и необычно долгое восстановление после занятий. В такой ситуации увеличивать интенсивность тренировок не стоит.

Специалист советует чередовать тяжёлые нагрузки с более лёгкими, оставлять время на восстановление и учитывать собственный уровень подготовки. Новичкам особенно важно не пытаться сразу повторять режим профессиональных спортсменов.

При этом единичная усталость после тяжёлой тренировки сама по себе не означает перетренированность. О проблеме стоит говорить, когда симптомы становятся устойчивыми и заметно влияют на самочувствие и результаты.

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Юрий Лысенко
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