Мышцы тают на глазах? Роскачество раскрыло главный секрет сохранения формы при похудении

Достаточное количество белка в рационе помогает наращивать мышцы и удерживать вес в норме. Об этом Life.ru рассказали в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.

Специалисты объяснили, что при уменьшении калорийности питания тело тратит не только жир, но и мышцы. Белок позволяет этого избежать. Он надолго насыщает, уменьшает желание перекусывать и разгоняет обмен веществ. Именно поэтому протеин важен для поддержания здорового веса. При его нехватке метаболизм замедляется, а мышцы теряются, и вернуть их потом гораздо труднее.

Рекомендуемая суточная норма белка для взрослого человека составляет 1,1–1,2 грамма на килограмм массы тела. При этом потребность может меняться в зависимости от возраста, уровня физической активности и состояния здоровья. Оптимальным считается баланс между животными и растительными источниками в пропорции примерно 50 на 50. К животным белкам относятся мясо, рыба, яйца, творог и сыры, к растительным — бобовые, соя, гречка и орехи. Для лучшего усвоения специалисты советуют распределять белковую пищу равномерно в течение дня, включая её в каждый основной приём пищи. Роскачество

В Роскачестве отметили, что при современном темпе жизни набрать нужную норму белка только из обычных продуктов получается не всегда. Восполнить нехватку помогают функциональные продукты — в них больше полезных веществ, витаминов и минералов. При этом они не выводят человека за рамки дневной нормы калорий.

А ранее врач-уролог Андрей Смерницкий предупредил, что креатин, считающийся безопасной добавкой для мышц, может стать угрозой при скрытых проблемах с почками. Специалист объяснил, что сам по себе креатин не вредит здоровым людям, но он способен усугубить уже имеющиеся нарушения, о которых человек часто не догадывается. По его словам, приём добавки искажает лабораторные показатели, маскируя начинающуюся почечную недостаточность за счёт естественного роста креатинина.