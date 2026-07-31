Российские учёные разработали хлеб для похудения

Российские учёные создали хлеб, который помогает снижать вес. В его составе — цельнозерновая пшеничная мука, зелёная гречневая мука, пшеничная клейковина, овсяные отруби с бета-глюканами и другие полезные ингредиенты. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «ФИЦ питания и биотехнологии».

Как пояснила научный сотрудник Юлия Фролова, разработка специализированного хлебобулочного изделия велась под научным руководством академика РАН Аллы Кочетковой. Новый продукт предназначен для диетической коррекции нарушений обмена веществ, характерных для метаболического синдрома. Он содержит много белка, клетчатки и фенольных кислот — это помогает снизить жир, улучшить уровень сахара и холестерина, а также уменьшить риск диабета и сердечных заболеваний.

Хлеб разработан специально для включения в диетическое питание и уже получил рецептуру и технологию. В его составе также есть аскорбиновая кислота, подсолнечный белок, экстракты ячменя и подсолнечника. Соль, вода и дрожжи — тоже есть.