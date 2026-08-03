Одна 75-минутная тренировка в неделю уменьшает талию не хуже трёх, узнали учёные

Регулярные высокоинтенсивные тренировки всего один раз в неделю помогают снижать жировую массу почти так же эффективно, как занятия три раза в неделю. К такому выводу пришли учёные по итогам 16-недельного рандомизированного исследования, опубликованного в журнале Nature Communications.

В исследовании участвовали 315 взрослых с избыточным весом и абдоминальным ожирением. Добровольцев разделили на три группы: одна получала только рекомендации по здоровому образу жизни, вторая занималась высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT) раз в неделю, а третья — три раза в неделю.

Через 16 недель у участников, тренировавшихся один раз в неделю, жировая масса тела в среднем уменьшилась на 0,8 кг, а у занимавшихся трижды в неделю — на 1 кг. При этом статистически значимой разницы между двумя режимами тренировок исследователи не обнаружили. Кроме того, в обеих группах улучшились показатели кардиореспираторной выносливости.

Авторы отмечают, что формат «воина выходного дня» может стать практичной альтернативой для людей, которым сложно находить время на регулярные занятия. По мнению исследователей, такой подход способен снизить один из главных барьеров для физической активности — нехватку времени — без существенной потери эффективности.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина заявила, что стандартные программы профилактики ожирения часто оказываются неэффективными. По её словам, успешное снижение веса требует персонализированного подхода с учётом гормонального фона, уровня стресса, режима сна и других индивидуальных факторов.