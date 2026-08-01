Диетолог раскрыла чудодейственные свойства российского хлеба для похудения

Разработанный российскими учёными хлеб с высоким содержанием клетчатки и белка может дольше сохранять чувство сытости и помогать контролировать аппетит, заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По её словам, овсяные отруби замедляют усвоение углеводов, поддерживают стабильный уровень глюкозы и способствуют снижению «плохого» холестерина.

В состав продукта также входят зелёная гречневая и цельнозерновая мука, а также концентрат подсолнечного белка. Эти компоненты обеспечивают организм аминокислотами, витаминами и минералами, а достаточное количество белка помогает снижать общий вес и объём висцерального жира.

Однако такой хлеб не подходит людям с целиакией из-за содержания глютена, а также пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонностью к метеоризму. Продукт остаётся источником углеводов и калорий, поэтому его избыток может помешать похудению.

«Важно понимать, что польза такого продукта зависит не только от его состава, но и от количества съеденного, а также от того, с какими продуктами человек будет сочетать этот хлеб в своём рационе», — подчеркнула эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, российские учёные создали хлеб, который помогает снижать вес. Новый продукт предназначен для диетической коррекции нарушений обмена веществ, характерных для метаболического синдрома.