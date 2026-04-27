В России создали хлеб с двухлетним сроком годности

Хлеб. Обложка © Life.ru

Специалисты отдела космического питания совместно с Минобороны создали хлеб со сроком годности в два года. Об этом рассказал начальник отдела в НИИ пищеконцентратной промышленности Андрей Ведерников в рамках круглого стола фракции «Единая Россия» в Московской городской думе.

«На основе хлеба, который был разработан для космонавтов ещё в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения два года», — сказал он.

«Во-первых, это вкусно»: Милонов требует ввести ГОСТ на школьные сосиски в тесте
Раньше сообщалось, что политика Банка России помогает сдерживать рост цен, в том числе на основные продукты. Ключевая ставка не даёт мгновенного эффекта, но в итоге защищает доходы граждан. Это инструмент, который не регулирует цены на отдельные товары напрямую, зато позволяет ограничивать общий рост цен в экономике.

Наталья Афонина
