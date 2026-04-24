«Во-первых, это вкусно»: Милонов требует ввести ГОСТ на школьные сосиски в тесте

В России необходимо ввести ГОСТ на сосиски в тесте, которые продают в школах. Такое предложение «Абзацу» выдвинул депутат Виталий Милонов.

Парламентарий считает, что нынешний состав выпечки для детей не всегда безопасен. При этом натуральные компоненты по ГОСТу снизят вред для здоровья и будут вызывать меньше зависимости (без добавок и усилителей вкуса).

«Во-первых, сосиска в тесте – это вкусно. Да, конечно, много их давать никому нельзя, но всё-таки, если говорить про сосиски в тесте, особенно в школе, нужно выработать жёсткий ГОСТ для них», — считает парламентарий.

По его словам, зачастую поставщики продуктов не проявляют должного внимания к качеству ингредиентов и продуктов. Депутат подчеркнул, что сосиска обязательно должна быть мясной (без сои), а тесто — настоящим. Только так это неполезное лакомство можно сделать безопасным.

Соблюдение ГОСТа необходимо внимательно контролировать, а нарушителей — жестко наказывать, резюмировал Милонов.

Ранее в Росстандарте утвердили новый ГОСТ на рыбные консервы. Документ вступит в силу в феврале 2027 года и касается консервов из печени, икры и молок рыб «По-мурмански». Стандарт обновили впервые за последние десять лет. В частности, он устанавливает норму содержания соли в продукте — от 1,2% до 2%.