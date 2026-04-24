Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 апреля, 03:50

В России утвердили новый ГОСТ на веганскую косметику

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nomad_Soul

В России утвердили национальный стандарт для веганской косметики. Об этом сообщили в Роскачестве.

«Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения», — пояснили в организации.

ГОСТ вступит в силу с 1 декабря 2026 года. По данным Роскачества, документ создаст прозрачные условия для покупателей и производителей. Ранее маркировку «веган» можно было использовать без гарантий полного отсутствия следов животного сырья. Новый стандарт потребует проверяемых доказательств растительного состава.

«Ориентир качества»: Что грозит мастерам маникюра за несоблюдение нового ГОСТа
Ранее в России утвердили ГОСТ для камер систем «умного дома». Норма начнёт действовать с 30 июня. Стандарт касается устройств, которые устанавливают в многоквартирных домах. Речь идёт о камерах, подключённых к сети для обмена данными с серверами. Документ устанавливает технические требования к таким приборам. Среди них — возможность управления через веб-интерфейс и устойчивость к перепадам температуры. Стандарт будут использовать производители и монтажные организации.

Антон Голыбин
