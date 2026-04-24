В России утвердили новый ГОСТ на веганскую косметику
В России утвердили национальный стандарт для веганской косметики. Об этом сообщили в Роскачестве.
«Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения», — пояснили в организации.
ГОСТ вступит в силу с 1 декабря 2026 года. По данным Роскачества, документ создаст прозрачные условия для покупателей и производителей. Ранее маркировку «веган» можно было использовать без гарантий полного отсутствия следов животного сырья. Новый стандарт потребует проверяемых доказательств растительного состава.
