«Ориентир качества»: Что грозит мастерам маникюра за несоблюдение нового ГОСТа

С 30 апреля 2026 года в России начнёт действовать новый ГОСТ для услуг маникюра и педикюра. Об изменениях и возможной ответственности за нарушение новых норм рассказала юрист Диана Халитова.

Так, вводятся более строгие требования к стерилизации инструментов, устанавливает единые этапы процедур и ограничения по времени. Также предусматривается отказ от небезопасных методик. Нормы распространяются как на салоны, так и на специалистов, работающих на дому.

При этом стандарт остаётся добровольным. Однако, если мастер заявляет, что оказывает услуги «по ГОСТу», он обязан ему соответствовать.

«Несмотря на то, что ГОСТ — это добровольные требования, вместе с тем, он — ориентир качества оказания услуги. Если мастер маникюра или салон заявляет, что работает «по ГОСТу», но нарушает его, клиент может потребовать возмещения ущерба» — пояснила эксперт.

За включение в договор условий, ущемляющих права клиента, предусмотрены санкции: до одной тысячи рублей для должностных лиц и до десяти тысяч — для компаний. Например, если исполнитель отказывается исправлять некачественную работу.

Отдельная ответственность наступает за услуги ненадлежащего качества. В этом случае штраф для организации может достигать 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — до 300 тысяч. Если процедура выполнена с отклонениями от заявленных стандартов, клиент вправе потребовать бесплатного устранения недостатков, снижения стоимости или полного возврата денег, а также компенсации расходов на исправление у другого специалиста, пишет РИА «Новости».

Ранее россиян предупредили о возможном удорожании маникюра из-за нового ГОСТа. По словам доцента кафедры маркетинга Маргариты Кобец, некоторые игроки рынка могут начать использовать следование требованиям как конкурентное преимущество, что способно подтолкнуть цены вверх.