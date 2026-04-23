В РФ с 30 июня начнёт действовать ГОСТ для камер «умного дома»

В России уже летом заработает ГОСТ для камер камер систем «умного дома». Норма начнёт действовать 30 июня и затронет устройства, которые устанавливают в многоквартирных домах, и являются частью сети для обмена данными с серверами и облачными хранилищами, а также имеют функцию удалённого управления.

Требования ГОСТ Р 72457-2025 включают наличие возможности управления через веб-интерфейс, записи по событиям или расписанию, установку энергонезависимой памяти и температурную устойчивость с -30 до +60 градусов. Также подобные устройства должны обладать степенью защиты от влаги и пыли не ниже IP65 и поддерживать карты памяти объёмом от 128 гигабайт.

Ожидается, что норму будут использовать разработчики, производители, монтажники и обслуживающий персонал, которые имеют отношения к таким устройствам, пишет «Гарант.ру».

Ранее в России решили ввести ГОСТ для отопительного оборудования в многоквартирных домах. Норма коснётся, например, решений по подключению квартир к центральной системе. Меры требуются для снижения теплопотребления зданий и для более точного управления температурой внутри помещений.