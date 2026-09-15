Прививка за десять минут: как в Москве вакцинируют сотрудников магазинов от гриппа

Сотрудникам торговых сетей не обязательно отпрашиваться с работы и ехать в поликлинику: прививочные бригады могут приехать прямо на предприятие. Life.ru посмотрел, как проходит такая вакцинация и почему Роспотребнадзор особенно советует защититься людям, которые ежедневно контактируют с сотнями покупателей.

Отойти от работы на десять минут, поговорить с врачом, сделать укол — и вернуться к своим делам. Именно так выглядит выездная вакцинация от гриппа для сотрудников торговых сетей. На площадке «ВкусВилла» медицинские работники развернули временный прививочный пункт прямо на территории компании. Перед процедурой сотрудников осматривают и консультируют, после чего делают прививку. В очереди — люди из разных подразделений компании.

«Сотрудники общественного питания, образовательных, медицинских и даже офисных учреждений входят в группу риска. В офисах люди постоянно взаимодействуют между собой, например, во время обедов. В магазинах же идет огромный поток покупателей. Продавец контактирует с ними неограниченное количество времени, поэтому такие работники должны быть привиты в первую очередь, чтобы самим не стать источником распространения вируса среди населения», — пояснила Хромкова Анна, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Для работников торговли такой формат особенно актуален. В отличие от человека, который большую часть дня проводит дома или работает удалённо, продавцы, кассиры и сотрудники общепита ежедневно встречаются с большим количеством людей.

Специалисты московского Роспотребнадзора объясняют: именно многочисленные контакты повышают вероятность встречи с инфекцией. Поэтому работникам торговли, сферы обслуживания, медицины и образования особенно важно подумать о вакцинации перед сезонным подъёмом заболеваемости.

Роспотребнадзор показал, как в Москве прививают сотрудников магазинов от гриппа. Видео © Life.ru

Одна из сотрудниц торговой сети рассказала Life.ru, что возможность сделать прививку прямо на работе решила сразу несколько проблем: не пришлось искать свободное время для визита в поликлинику, а перед вакцинацией можно было на месте задать вопросы врачу.

Отдельное внимание уделяется перевозке препаратов. Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, вакцины доставляют с соблюдением «холодовой цепи» — в специальных термосумках с хладоэлементами. Это позволяет сохранять необходимые свойства препарата до момента введения.

Почему прививаются именно сейчас

Начало осени — не случайное время для прививочной кампании. Роспотребнадзор официально объявил её старт 2 сентября. Оптимальным периодом для вакцинации ведомство называет сентябрь и октябрь: иммунной системе требуется примерно две-три недели, чтобы сформировать защиту до ожидаемого сезонного подъёма заболеваемости.

Причём вакцина этого сезона отличается от прошлогодней. По данным Роспотребнадзора, для эпидсезона 2026–2027 годов изменились все три штамма, входящие в рекомендованный состав вакцин.

«Вакцина доставляется с соблюдением принципа «холодовой цепи», что регламентировано нашими санитарными правилами. Сотрудники лечебно-поликлинических учреждений перевозят препараты в специальных сумках, снабженных хладоэлементами. Благодаря этому вакцина сохраняет все свои свойства, иммуногенность и реактогенность на всех этапах транспортировки. Приезжая на место, медики соблюдают все принципы асептики и антисептики: используют одноразовые стерильные инструменты, что сводит к минимуму риски осложнений при постановке инъекции», — отметила Анна Хромкова.

Важно понимать и другое: прививка от гриппа не является вакциной «от всех простуд». Она формирует иммунный ответ именно против вирусов гриппа, включённых в её состав. Поэтому человек после вакцинации всё ещё может заразиться другими респираторными вирусами. На 36-й неделе года Роспотребнадзор, например, сообщал, что в Москве среди выявляемых респираторных вирусов преобладают риновирусы, а эпидемиологическая ситуация пока остаётся стабильной.

Памятка по вакцинации от гриппа в сезоне 2026–2027: когда лучше делать прививку, сколько формируется иммунитет и кому особенно важно вакцинироваться. Инфографика © Life.ru (по материалам Роспотребнадзора).

Задача противогриппозной вакцинации — снизить вероятность заболевания гриппом и прежде всего риск тяжёлого течения и осложнений. Поэтому выездные прививочные пункты на предприятиях позволяют охватить именно тех людей, которые ежедневно находятся в постоянном контакте с большим потоком посетителей.

Всё о вакцинации от гриппа в 2026 году: когда делать прививку, где работают пункты вакцинации, какие штаммы вошли в вакцину и кому она особенно нужна — Life.ru собрал в отдельном материале.

Чем опасен грипп в сезоне 2026–2027

Грипп часто воспринимают как обычную простуду, однако главная его опасность — не только высокая температура и несколько дней плохого самочувствия, а возможные осложнения. Специалисты Роспотребнадзора относят к ним в том числе первичную и вторичную пневмонию, миокардит, плеврит и поражения нервной системы. Кроме того, инфекция может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

В сезоне 2026–2027 годов есть ещё одна особенность: по сравнению с прошлым эпидсезоном в составе противогриппозных вакцин изменились все три штамма. В актуальный состав по рекомендациям ВОЗ включены варианты вирусов A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и гриппа B линии Victoria. Именно поэтому Роспотребнадзор напоминает, что прививаться от гриппа необходимо ежегодно: состав препаратов корректируют с учётом того, какие варианты вируса ожидаются в новом сезоне.

Вакцинация не даёт абсолютной гарантии, что человек вообще не столкнётся с вирусом, и не защищает от остальных ОРВИ. Её основная задача — снизить риск заболевания именно гриппом, а в случае заражения — вероятность тяжёлого течения и опасных осложнений. Особенно это важно для пожилых людей, детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто по работе ежедневно контактирует с большим количеством людей.

Сейчас для прививки как раз оптимальное время. Роспотребнадзор рекомендует вакцинироваться в сентябре–октябре: после введения препарата иммунному ответу требуется примерно две–три недели. Ведомство отмечает, что сезон гриппа обычно начинается осенью, а заметный подъём заболеваемости ожидается позднее, поэтому защиту лучше сформировать заранее.