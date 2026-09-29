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Регион
Опубликовано 29 сентября, 08:56

Россияне стали массово страдать от таинственных «фантомных болезней»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В России всё чаще появляются пациенты с «фантомными болезнями», что вызвано повышенной тревожностью в обществе, пишет SHOT. Так, у 23-летней жительницы Петербурга наблюдались температура и боли, но причину установить так и не вышло.

По словам петербурженки, боли в разных частях тела беспокоили её с подросткового возраста. Время от времени поднималась температура и не спадала неделями; последний такой период продолжался около двух месяцев. Девушка предполагала, что заболела ангиной. Как пишет SHOT, обследование выявило лишь небольшой дефицит витаминов, после чего врач диагностировал психосоматическое расстройство и назначил лечение.

Российские врачи стали чаще сталкиваться с подобными жалобами молодых пациентов, когда симптомы есть, но сама по себе таинственная болезнь отсутствует. В данных случаях назначаются успокоительные. Как только человек избавляется от стресса, то пропадают и непонятные симптомы.

Вы убиваете себя офисной работой: какие болезни появляются из-за стресса и переработок
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Татьяна Миссуми
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