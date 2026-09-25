Вы убиваете себя офисной работой: какие болезни появляются из-за стресса и переработок

Утром ломит всё тело, днём прихватывает желудок, к вечеру стучит в висках, а врач смотрит на анализы и пожимает плечами. Знакомая картина? Психосоматологи советуют в такой момент доверять собственным ощущениям: тело часто начинает сыпаться в периоды больших нагрузок, а внутренние конфликты и переработки рано или поздно выходят наружу в виде болезней. Life.ru разобрался, какие недуги вызывает стресс и как понять, что дело именно в нём.

Давление скачет, сердце колотится

Гипертония и тахикардия из-за стресса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Cherkas

Первыми под удар обычно попадают сердце и сосуды. Гипертония и тахикардия считаются самыми типичными спутниками постоянного стресса, и тут неважно, чем вы перегружены: мешками с картошкой на даче или квартальным отчётом. Умственная работа на износ бьёт по организму не слабее физической. Механизм простой. Нервное напряжение запускает выброс кортизола и адреналина, главных гормонов стресса, а они заставляют сердце трудиться в усиленном режиме, как мотор на предельных оборотах.

Один раз такой рывок организм переживёт спокойно. Но когда аврал длится месяцами, давление начинает держаться на высоких цифрах, а пульс частит даже в покое. Гормоны стресса не успевают схлынуть, и сердцу просто не дают передышки. Именно такой сценарий чаще всего сопровождает людей с хроническим стрессом и перегрузками. Кстати, нервничать можно где угодно, даже по пути в офис. Учёные подсчитали, что водитель, которого подрезали на дороге, переживает такой же стресс, как парашютист перед прыжком.

Желудок принимает удар на себя

Гастрит и боли в желудке на нервной почве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Sarec

Долгая тревога и привычка работать без выходных рано или поздно отзываются на работе ЖКТ. Причём желудок редко бунтует без повода: чаще всего он напоминает о себе в тот момент, когда негативные эмоции достигают пика. Поругались с начальником, сорвали сроки, не спали ночь из-за проекта, и вот уже скручивают болезненные спазмы, начинается расстройство, а гастрит вспыхивает с новой силой. Сюда же относится синдром раздражённого кишечника, который тоже любит нервных и уставших.

Психосоматологи объясняют такие сбои перегрузкой нервной системы. Она влияет на все системы организма без исключения, но сильнее всего её состояние сказывается на сердце и сосудах, пищеварении и иммунитете. Так что больной живот после тяжёлой недели вполне может оказаться побочным эффектом усталости. Правда, свою лепту вносит и привычный рацион: недавно стало известно, что число россиян с жалобами на желудок за пять лет выросло втрое из-за кофе натощак и поздних ужинов.

Простуда, которая приходит слишком часто

Частые простуды из-за стресса и переработок. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Постоянные простуды, которые цепляются одна за другой, тоже могут оказаться сигналом от психики. У такой уязвимости вполне логичные корни: внутренний дискомфорт, который мы годами прячем поглубже и стараемся не замечать. Снаружи человек держится молодцом, улыбается на планёрках и берёт на себя лишние задачи. А внутри копится напряжение, и организм расплачивается за него собственной защитой от болезней.

Когда психологическое напряжение не отпускает или человек привык переоценивать свои силы в работе, в какой-то момент тело переключается на выживание и тратит силы и ресурсы только на самое необходимое. Прежний уровень защиты организм снижает, и естественные функции иммунитета падают. Вирусам остаётся лишь воспользоваться моментом, поэтому новая простуда нередко приходит раньше, чем закончилась прошлая.

Кожа выдаёт то, о чём мы молчим

Болезни кожи от стресса: дерматит и псориаз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Высыпания и зуд тоже бывают тревожным сигналом, который стоит услышать. Если стресс и перегрузки стали для вас нормой, это обязательно отразится на физическом состоянии. В психосоматике кожу считают главным защитным барьером человека, его своеобразной бронёй. Пока всё спокойно, барьер исправно держит оборону. Но стоит организму перейти в режим «бей или беги», все силы уходят на борьбу с угрозой, а граница между нами и внешним миром становится тоньше и уязвимее.

Итог многим знаком по собственному отражению в зеркале: аллергические реакции, дерматит, псориаз и другие неприятные кожные заболевания. И снова под ударом иммунитет, который и так работает на износ. Пока тело пытается приспособиться к неудобным обстоятельствам, иммунная система вынужденно урезает свои главные функции и уже не справляется с прежней нагрузкой. Поэтому кожа, как и желудок, нередко первой показывает окружающим, что человек давно живёт на пределе своих возможностей.

Когда бежать к врачу, а когда менять жизнь

Психосоматика или болезнь: когда идти к врачу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peakstock

Психосоматика объясняет многое, но далеко не всё. Спешить списывать каждый недуг на нервы не стоит: часть болезней требует обычного лечения у профильного специалиста, и тут никакой самоанализ не заменит толкового и внимательного врача. Сначала обследование и грамотная терапия, а уже потом поиск скрытых причин в собственной голове и образе жизни. Это касается и головы: память тоже может подводить из-за усталости и стресса, но есть признаки, которые нельзя списывать на рассеянность.

Другое дело, если доктора разводят руками, а таблетки из рецепта не приносят облегчения. Тогда стоит остановиться и честно оценить качество собственной жизни хотя бы за последние несколько месяцев. Сколько было выходных? Когда вы в последний раз высыпались? Если вдруг выяснится, что вы давно устали и мечтаете что-то поменять, не отмахивайтесь от своих потребностей. Стабильное эмоциональное состояние порой становится тем самым ключом к здоровью, который безуспешно искали в аптеке, пишет издание «Вечерняя Москва».

Тело не умеет жаловаться словами, поэтому говорит с нами через давление, боль в животе, бесконечный насморк и сыпь. Услышать их вовремя проще, чем лечить последствия долгого аврала. А тем, кому интересно, как психотерапия помогает раскрыться, понравится история о том, зачем Зигмунд Фрейд приводил на приёмы собаку и как она помогала пациентам.