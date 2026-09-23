«Six Seven» и «Я тебя могну»: глухие дети танцуют под TikTok-хиты — как 22-летняя учительница научила их чувствовать ритм Оглавление Как псковская школьница влюбилась в педагогику Как дефектолог случайно стала учителем музыки С малышами — про ритм, со старшеклассниками — про личность Почему глухой ребёнок вообще может танцевать Один урок делится на четыре блока — и ни один нельзя пропустить Моменты, ради которых стоит работать Место для Six Seven на переменах Глухой ребёнок среди звуков оркестра может узнать скрипку! И это не чудо, а результат кропотливой работы. Life.ru рассказывает, как 22-летняя петербурженка учит детей с нарушением слуха чувствовать музыку и танцевать под ТикТок-тренды. Обложка © из личного архива Анастасии

В кабинете музыки тишина только для тех, кто не носит слуховой аппарат. Дети слышат метроном, скрипку среди десятков инструментов оркестра, а на переменах — танцуют под тот же ТикТок-трек, что слушают все подростки страны. 22-летняя Анастасия Андреевна работает в школе-интернате для детей с нарушением слуха в Санкт-Петербурге и учит их чувствовать музыку всем телом. Она рассказала Life.ru, как случайная подработка стала призванием.

Как псковская школьница влюбилась в педагогику

Учительница музыки для глухих детей: удивительная история. Фото © Из личного архива Анастасии.

Свою будущую профессию Анастасия нашла не в кабинете профориентации, а во время обычной поездки в гости. Восьмиклассницей она приехала с мамой на выходные из Пскова в Санкт-Петербург, а летом подрабатывала няней у маминой подруги, которая когда-то училась в РГПУ имени Герцена. Именно эти рассказы и решили дело.

Оказавшись в Питере, мы решили зайти в приёмную комиссию и поинтересоваться, какие кафедры есть и каких педагогов выпускает вуз. Меня покорила история кафедры сурдопедагогики, а ещё заинтересовало то, что сурдопедагогов и людей, близких к этой специальности, в семье ещё не было. Анастасия учитель музыки для глухих детей

Главный корпус вуза стоял в двух минутах от Казанского собора, почти на Невском проспекте, и после прогулки по территории девушка для себя решила: либо она будет учиться здесь, либо нигде. Так и вышло — на кафедру сурдопедагогики она поступила и после выпуска устроилась в школу-интернат для детей с нарушением слуха.

Как дефектолог случайно стала учителем музыки

Музыкальные занятия для глухих детей в Петербурге. Фото © Из личного архива Анастасии.

В интернат Анастасия устраивалась исключительно как дефектолог — про музыкально-ритмические занятия речи не шло вообще. Но за месяц до её прихода педагог, которая вела эти уроки, ушла в декретный отпуск, и школе срочно понадобилась замена.

«Это счастливая случайность: когда я пришла устраиваться работать в школу, я хотела быть исключительно дефектологом, но мне предложили взять нагрузку педагога музыкально-ритмических занятий. Я согласилась, думая, что это будет новый интересный опыт и разноплановая деятельность. А уже спустя месяц я поняла, что это не случайность, а судьба: я действительно нашла в этом себя и обрела счастье в своих учениках и в деле, которым я горю», — рассказывает педагог. Так у Анастасии появились сразу две ставки — дефектолога и учителя музыкально-ритмических занятий, которые она совмещает уже несколько лет подряд.

С малышами — про ритм, со старшеклассниками — про личность

Учительница рассказала, как глухие дети слышат музыку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / surdo_ped

Сегодня нагрузка Анастасии охватывает почти всю школу, только с разных сторон. Музыкально-ритмические занятия она ведёт у детей с первого класса по четвёртый дополнительный — это самый ранний и самый чувствительный к слуху и движению возраст. А как дефектолог работает уже с семиклассниками, восьмиклассниками и девятиклассниками, где на первый план выходят совсем другие задачи.

Почему глухой ребёнок вообще может танцевать

Самый частый вопрос, который слышит Анастасия от посторонних людей, звучит примерно одинаково: как ребёнок без слуха может двигаться в такт музыке? Ответ начинается с того, что «полной тишины» в её кабинете почти не бывает.

«Глухие дети тоже слышат музыку. Начинать стоит с того, что все дети слухопротезированы и носят либо слуховые аппараты, либо кохлеарные импланты. Моя задача — научить их понимать музыку, развить чувство ритма, а также мы учимся играть на разных музыкальных инструментах и танцевать, чувствуя музыку и контролируя свои движения», — объясняет педагог. Чувство ритма для этих детей не просто развлечение: от него напрямую зависит развитие речи.

Пока одни взрослые учатся слышать музыку заново, другие в свободное время осваивают совсем неожиданные вещи: Life.ru уже выяснял, чему читатели готовы учиться после тридцати лет — список там получился на удивление пёстрым.

Один урок делится на четыре блока — и ни один нельзя пропустить

Уроки музыки для детей с нарушением слуха. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / surdo_ped

Каждое занятие Анастасии строится из четырёх составляющих: обучения движению, восприятия музыки, игры на инструментах и декламации песен. Как правило, один урок включает сразу два блока, объединённых общей темой, и педагог подчёркивает: убрать один из них — значит разрушить всю систему.

Например, без работы над чувством ритма в первом классе позже не получится объяснить ребёнку разницу между сильной и слабой долей, когда дело дойдёт до нотной грамоты. Если одному блоку уделять слишком мало времени, а другому — слишком много, результат детей точно не порадует, и давать им новый материал станет заметно сложнее.

Моменты, ради которых стоит работать

Самым запоминающимся моментом за годы работы Анастасия называет случай на одном из уроков про инструменты симфонического оркестра. Обычно дети называют инструменты почти наугад, попадая пальцем в небо, но в тот раз всё вышло иначе.

«Слушая классическую музыку, один глухой ребёнок смог выделить из многообразия инструментов симфонического оркестра, что играет скрипка. Это было потрясающе, меня это прямо поразило и удивило. Я поняла, что да, нам есть куда стремиться. Всё это не просто так, и, конечно же, не зря», — делится Анастасия. С тех пор в классе появились дети, которые уверенно отличают на слух высокую флейту от низкого фагота.

Место для Six Seven на переменах

Как глухие дети учатся танцевать под музыку. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / surdo_ped

Классику Анастасия использует только на уроках — для реальных ТикТок-трендов у неё есть отдельное время. «Мне очень нравится то, что моя профессия позволяет мне быть ближе к современным детским трендам. На уроках мы всё-таки работаем больше с классической музыкой, но у нас есть потрясающее время — это динамические перемены, и вот там я включаю треки из ТикТока, которые слушают дети», — говорит педагог.

Каждый предложенный детьми трек она сначала прослушивает дома и проверяет на нецензурную лексику и скрытые смыслы, и только потом показывает детям танец, который те дружно повторяют всей школой на переменах. Сейчас безоговорочным лидером хит-парада остаётся мелодия Six Seven. Рецепт увлекательного урока простой: не бояться современных трендов, не терять классику и помнить, что каждый ребёнок способен услышать больше, чем кажется на первый взгляд.

Пока одни взрослые сами нанимают репетиторов ради самых неожиданных взрослых увлечений — от иностранных языков до птицеводства, в петербургском интернате продолжают бесплатно учить детей слышать скрипку и танцевать под тренды из телефона.

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