«Жених и невеста» с пелёнок: LIFE рассказывает, как шутка 26-летней давности переросла в настоящую любовь Оглавление Знакомство, которое Лика и Серёжа не могли запомнить Восемь лет тишины после переезда в Москву Сообщение, после которого всё началось заново Магия пятёрок, три свадьбы и детское предсказание Их любовь снова подружила две семьи На старой кассете два младенца лежат рядом, пока их мамы хихикают: «Жених и невеста». Затем дети выросли, разъехались и на восемь лет исчезли из жизни друг друга. Как одно сообщение превратило случайную шутку в настоящее пророчество, Life.ru рассказали Лика и Сергей. История любви Лики и Сергея: как детская шутка «жених и невеста» стала реальностью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На старом видео из начала 00-х два малыша держатся за руки, а родители шутят: «Жених и невеста». Тогда никто не мог представить, что спустя 26 лет эта фраза станет правдой. Лика и Серёжа выросли, потеряли связь на 8 лет, а потом случайное сообщение в соцсетях снова свело их вместе. Они встретились и поняли, что нашли не просто друга детства, а родного человека. Сегодня их история выглядит как сценарий фильма о любви и судьбе. Life.ru поговорил с Ликой и Серёжей, чтобы узнать, как всё было.

Знакомство, которое Лика и Серёжа не могли запомнить

Детское видео Лики и Сергея с фразой «жених и невеста» стало семейным пророчеством. Видео предоставлено Сергеем и Ликой

История началась ещё до рождения героев. Мама Лики находилась на девятой неделе беременности, мама Сергея — на двенадцатой, когда обе оказались в одной палате на сохранении у одного врача. Женщины быстро подружились. По словам Лики, они даже выбирались через окно первого этажа к Светлане, маме Серёжи, домой, чтобы отдохнуть и поговорить, а затем возвращались обратно.

После рождения детей общение продолжилось. Обе семьи жили в разных концах Краснодара, но постоянно ездили друг к другу в гости. Лика и Серёжа вместе играли и ходили в театр. Девочка воспринимала Серёжу как очень близкого человека, почти как брата. О будущем романе никто всерьёз не говорил, а фраза о «женихе и невесте» прозвучала лишь однажды, когда малышам было около двух месяцев, и случайно попала на камеру.

Как произошло наше знакомство, я не помню, потому что мне было, условно, ноль лет и один день. Мы были очень маленькими. Благодаря домашним видео у нас осталось много совместных кадров. Когда мы встретились в 2019 году, я впервые показала их Серёже и его маме. Они были в восторге — раньше этих записей никто из них не видел. Лика героиня Life.ru

На том самом ролике Сергей гладит Лику по голове, а взрослые смеются и называют детей женихом и невестой. После этого мамы не пытались специально свести их и не повторяли шутку годами. Поэтому сегодня Лика воспринимает запись как случайное послание в будущее, смысл которого семья поняла лишь спустя четверть века.

Восемь лет тишины после переезда в Москву

Почему друзья детства Лика и Сергей перестали общаться на восемь долгих лет. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

В августе 2011 года Сергей вместе с мамой переехал в Москву. Его родители развелись, и для одиннадцатилетнего мальчика перемены стали тяжёлым испытанием. «Я очень хорошо помню нашу последнюю встречу. Серёжа почти не смотрел на меня и практически со мной не разговаривал. Тогда я подумала: «Ну и ладно». А сейчас понимаю, что он был ещё маленьким мальчиком, у которого распалась семья. Для Серёжи семья всегда была самым главным в жизни», — поделилась Лика.

Связь между семьями постепенно ослабла. Мамы изредка поздравляли друг друга и обменивались реакциями в социальных сетях, а Лика и Сергей не общались совсем. У каждого появились школа, друзья, увлечения и первые отношения. Однажды, в 2018 году, мама показала Лике фотографию Сергея с выпускного и спросила, помнит ли она его. Девушка ответила, что, кажется, помнит, но почти сразу забыла этот разговор. Так прошло восемь лет — без переписки, звонков и встреч.

Сообщение, после которого всё началось заново

Как Сергей нашёл подругу детства во «ВКонтакте» и изменил жизнь одним сообщением. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Осенью 2019 года тётя Сергея показала ему блог Лики. Молодой человек нашёл подругу детства во «ВКонтакте», хотя она была зарегистрирована там под вымышленной фамилией. Помогло редкое имя: Сергей говорил, что других Лик в его жизни не было. В октябре он отправил короткое сообщение: «Привет, помнишь меня?» Сначала девушка не узнала отправителя, так как на странице даже не было фотографии. Но после объяснения поняла, кто ей написал, и сразу пошла к маме. Та удивила дочь ещё до окончания вопроса. На фразу «Ты не поверишь, кто мне написал» женщина мгновенно ответила: «Серёжа Петров?» Хотя в семье не обсуждали его восемь лет.

Лика и Сергей начали переписываться каждый день. Он желал ей доброго утра, они рассказывали друг другу, как изменились за время разлуки, и вспоминали детство. Встретиться получилось через две недели. К тому времени обоим было уже по 19 лет, но признаться в чувствах они решились не сразу, потому что каждый боялся, что влюбился безответно.

Я поняла всё в день нашей встречи — сразу и абсолютно. Мы оба светились, но почему-то не замечали этого. Наверное, боялись такого огромного чувства. Было ощущение, будто мы не расставались и я просто нашла родную душу, которая когда-то потерялась. Лика героиня Life.ru

Несколько месяцев молодые люди гуляли и общались как друзья, хотя отношения, по ощущениям Лики, начались уже в первую встречу. Официальной датой пары стало 1 января 2020 года. В том же году они съехались и почти сразу начали воспринимать себя как семью.

Магия пятёрок, три свадьбы и детское предсказание

Сергей сделал предложение Лике 5 августа 2025 года, в день её 25-летия. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

В начале отношений Сергей говорил, что не верит в брак. Развод родителей сильно повлиял на него в детстве, и молодой человек боялся снова столкнуться с разрушением семьи. Лика не стала торопить события. Пара окончила университет, Сергей прошёл службу в армии и устроился на работу, а к свадьбе они решили подготовиться самостоятельно и устроить именно такой праздник, о котором мечтали.

«Когда мы только встретились, Серёжа сказал, что никогда не женится, потому что не верит в брак и институт семьи. Мне тогда было очень больно это услышать. Но довольно быстро я поняла: он говорил так не потому, что не хотел семьи, а потому, что боялся снова открыть сердце и пережить то, что случилось с ним в детстве. Мне очень приятно, что именно я разрушила его неправильное представление о браке», — рассказала Лика.

Лика и Сергей устроили три свадебных торжества в Барвихе, Дагестане и Геленджике. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Предложение Сергей сделал 5 августа 2025 года — в день 25-летия Лики и примерно через пять лет после начала их отношений. Дату он выбрал специально: так как день рождения помог сохранить сюрприз, поскольку обычно девушка быстро замечала любую подготовку. Ещё одна пятёрка появилась в дате свадьбы — 25 августа.

Одного торжества паре оказалось мало. Сначала Лика и Сергей расписались в Барвихе, затем устроили семейный ужин в Дагестане, откуда родом родственники жениха. Праздник прошёл в том же ресторане, где когда-то гуляли свадьбу родители Сергея. Главное торжество молодожёны организовали в Геленджике. Ведущим стал их друг, Сергей переписал текст песни и исполнил с невестой рэп, а Лика вместе с мамой спела «Прекрасное далёко». После регистрации супруги отправились в Дубай.

Наша свадьба была прекрасной — ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё, что мы хотели, получилось даже лучше, чем мы представляли. Мы сами занимались организацией, поэтому праздник вышел очень тёплым, душевным и при этом безумно красивым. Это действительно была свадьба нашей мечты — будто мы принц и принцесса из сказки Disney. Лика героиня Life.ru

Детское видео на свадьбе не показывали. За год подготовки его и без того успели посмотреть почти все гости, а сама Лика решила сохранить архивные кадры для отдельной истории в блоге. Именно после публикации пользователи увидели, как младенцев когда-то назвали женихом и невестой, а через 26 лет они действительно стали мужем и женой.

Их любовь снова подружила две семьи

Отношения Лики и Сергея после восьми лет разлуки снова объединили их семьи. Видео предоставлено Сергеем и Ликой

Встреча Лики и Сергея вернула друг другу и их мам. Светлана сразу попросила сына относиться к дочери своей подруги серьёзно, а затем приняла Лику как родную. Мама девушки тоже стала относиться к Сергею как к сыну. Несмотря на жизнь в разных странах, женщины снова видятся при любой возможности: устраивают пикники, долго разговаривают и не могут наговориться до ночи.

Наверное, я верю в судьбу, которую пишу сама. Не в ту, что предначертана и которую нельзя изменить, а в то, что человек посылает во Вселенную и чего по-настоящему хочет от жизни. Лика героиня Life.ru

Переплетение семей обнаружилось и в других деталях. Мама Сергея когда-то присутствовала на свадьбе родителей Лики и даже помогала им выбрать место для праздника. Дедушка девушки снимал свадьбу тёти Сергея, а её бабушка много лет назад работала над рекламой для родственников молодого человека. Обо многих совпадениях герои узнали лишь после своего воссоединения.

Теперь запись из семейного архива выглядит не просто милой шуткой двух молодых мам, а первой сценой истории, которой понадобилось 26 лет, чтобы сложиться полностью. В ней были детская дружба, восемь лет молчания, случайное сообщение и встреча, вернувшая друг другу сразу две семьи. А ранее Life.ru рассказывал о 23-летней Полине из Иваново, которая после лечения рака живёт без желудка и с юмором отвечает на вопросы о порт-системе.

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