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«Жених и невеста» с пелёнок: LIFE рассказывает, как шутка 26-летней давности переросла в настоящую любовь

Оглавление
Знакомство, которое Лика и Серёжа не могли запомнить
Восемь лет тишины после переезда в Москву
Сообщение, после которого всё началось заново
Магия пятёрок, три свадьбы и детское предсказание
Их любовь снова подружила две семьи

На старой кассете два младенца лежат рядом, пока их мамы хихикают: «Жених и невеста». Затем дети выросли, разъехались и на восемь лет исчезли из жизни друг друга. Как одно сообщение превратило случайную шутку в настоящее пророчество, Life.ru рассказали Лика и Сергей.

Опубликовано 22 сентября, 11:27
История любви Лики и Сергея: как детская шутка «жених и невеста» стала реальностью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

История любви Лики и Сергея: как детская шутка «жених и невеста» стала реальностью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На старом видео из начала 00-х два малыша держатся за руки, а родители шутят: «Жених и невеста». Тогда никто не мог представить, что спустя 26 лет эта фраза станет правдой. Лика и Серёжа выросли, потеряли связь на 8 лет, а потом случайное сообщение в соцсетях снова свело их вместе. Они встретились и поняли, что нашли не просто друга детства, а родного человека. Сегодня их история выглядит как сценарий фильма о любви и судьбе. Life.ru поговорил с Ликой и Серёжей, чтобы узнать, как всё было.

Знакомство, которое Лика и Серёжа не могли запомнить

Детское видео Лики и Сергея с фразой «жених и невеста» стало семейным пророчеством. Видео предоставлено Сергеем и Ликой

История началась ещё до рождения героев. Мама Лики находилась на девятой неделе беременности, мама Сергея — на двенадцатой, когда обе оказались в одной палате на сохранении у одного врача. Женщины быстро подружились. По словам Лики, они даже выбирались через окно первого этажа к Светлане, маме Серёжи, домой, чтобы отдохнуть и поговорить, а затем возвращались обратно.

После рождения детей общение продолжилось. Обе семьи жили в разных концах Краснодара, но постоянно ездили друг к другу в гости. Лика и Серёжа вместе играли и ходили в театр. Девочка воспринимала Серёжу как очень близкого человека, почти как брата. О будущем романе никто всерьёз не говорил, а фраза о «женихе и невесте» прозвучала лишь однажды, когда малышам было около двух месяцев, и случайно попала на камеру.

Как произошло наше знакомство, я не помню, потому что мне было, условно, ноль лет и один день. Мы были очень маленькими. Благодаря домашним видео у нас осталось много совместных кадров. Когда мы встретились в 2019 году, я впервые показала их Серёже и его маме. Они были в восторге — раньше этих записей никто из них не видел.

Лика

героиня Life.ru

Как произошло наше знакомство, я не помню, потому что мне было, условно, ноль лет и один день. Мы были очень маленькими. Благодаря домашним видео у нас осталось много совместных кадров. Когда мы встретились в 2019 году, я впервые показала их Серёже и его маме. Они были в восторге — раньше этих записей никто из них не видел.
Как произошло наше знакомство, я не помню, потому что мне было, условно, ноль лет и один день. Мы были очень маленькими. Благодаря домашним видео у нас осталось много совместных кадров. Когда мы встретились в 2019 году, я впервые показала их Серёже и его маме. Они были в восторге — раньше этих записей никто из них не видел.

На том самом ролике Сергей гладит Лику по голове, а взрослые смеются и называют детей женихом и невестой. После этого мамы не пытались специально свести их и не повторяли шутку годами. Поэтому сегодня Лика воспринимает запись как случайное послание в будущее, смысл которого семья поняла лишь спустя четверть века.

Восемь лет тишины после переезда в Москву

Почему друзья детства Лика и Сергей перестали общаться на восемь долгих лет. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Почему друзья детства Лика и Сергей перестали общаться на восемь долгих лет. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

В августе 2011 года Сергей вместе с мамой переехал в Москву. Его родители развелись, и для одиннадцатилетнего мальчика перемены стали тяжёлым испытанием. «Я очень хорошо помню нашу последнюю встречу. Серёжа почти не смотрел на меня и практически со мной не разговаривал. Тогда я подумала: «Ну и ладно». А сейчас понимаю, что он был ещё маленьким мальчиком, у которого распалась семья. Для Серёжи семья всегда была самым главным в жизни», — поделилась Лика.

Связь между семьями постепенно ослабла. Мамы изредка поздравляли друг друга и обменивались реакциями в социальных сетях, а Лика и Сергей не общались совсем. У каждого появились школа, друзья, увлечения и первые отношения. Однажды, в 2018 году, мама показала Лике фотографию Сергея с выпускного и спросила, помнит ли она его. Девушка ответила, что, кажется, помнит, но почти сразу забыла этот разговор. Так прошло восемь лет — без переписки, звонков и встреч.

Сообщение, после которого всё началось заново

Как Сергей нашёл подругу детства во «ВКонтакте» и изменил жизнь одним сообщением. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Как Сергей нашёл подругу детства во «ВКонтакте» и изменил жизнь одним сообщением. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Осенью 2019 года тётя Сергея показала ему блог Лики. Молодой человек нашёл подругу детства во «ВКонтакте», хотя она была зарегистрирована там под вымышленной фамилией. Помогло редкое имя: Сергей говорил, что других Лик в его жизни не было. В октябре он отправил короткое сообщение: «Привет, помнишь меня?» Сначала девушка не узнала отправителя, так как на странице даже не было фотографии. Но после объяснения поняла, кто ей написал, и сразу пошла к маме. Та удивила дочь ещё до окончания вопроса. На фразу «Ты не поверишь, кто мне написал» женщина мгновенно ответила: «Серёжа Петров?» Хотя в семье не обсуждали его восемь лет.

Лика и Сергей начали переписываться каждый день. Он желал ей доброго утра, они рассказывали друг другу, как изменились за время разлуки, и вспоминали детство. Встретиться получилось через две недели. К тому времени обоим было уже по 19 лет, но признаться в чувствах они решились не сразу, потому что каждый боялся, что влюбился безответно.

Я поняла всё в день нашей встречи — сразу и абсолютно. Мы оба светились, но почему-то не замечали этого. Наверное, боялись такого огромного чувства. Было ощущение, будто мы не расставались и я просто нашла родную душу, которая когда-то потерялась.

Лика

героиня Life.ru

Я поняла всё в день нашей встречи — сразу и абсолютно. Мы оба светились, но почему-то не замечали этого. Наверное, боялись такого огромного чувства. Было ощущение, будто мы не расставались и я просто нашла родную душу, которая когда-то потерялась.
Я поняла всё в день нашей встречи — сразу и абсолютно. Мы оба светились, но почему-то не замечали этого. Наверное, боялись такого огромного чувства. Было ощущение, будто мы не расставались и я просто нашла родную душу, которая когда-то потерялась.

Несколько месяцев молодые люди гуляли и общались как друзья, хотя отношения, по ощущениям Лики, начались уже в первую встречу. Официальной датой пары стало 1 января 2020 года. В том же году они съехались и почти сразу начали воспринимать себя как семью.

Магия пятёрок, три свадьбы и детское предсказание

Сергей сделал предложение Лике 5 августа 2025 года, в день её 25-летия. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Сергей сделал предложение Лике 5 августа 2025 года, в день её 25-летия. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

В начале отношений Сергей говорил, что не верит в брак. Развод родителей сильно повлиял на него в детстве, и молодой человек боялся снова столкнуться с разрушением семьи. Лика не стала торопить события. Пара окончила университет, Сергей прошёл службу в армии и устроился на работу, а к свадьбе они решили подготовиться самостоятельно и устроить именно такой праздник, о котором мечтали.

«Когда мы только встретились, Серёжа сказал, что никогда не женится, потому что не верит в брак и институт семьи. Мне тогда было очень больно это услышать. Но довольно быстро я поняла: он говорил так не потому, что не хотел семьи, а потому, что боялся снова открыть сердце и пережить то, что случилось с ним в детстве. Мне очень приятно, что именно я разрушила его неправильное представление о браке», — рассказала Лика.

Лика и Сергей устроили три свадебных торжества в Барвихе, Дагестане и Геленджике. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Лика и Сергей устроили три свадебных торжества в Барвихе, Дагестане и Геленджике. Фото предоставлено Сергеем и Ликой

Предложение Сергей сделал 5 августа 2025 года — в день 25-летия Лики и примерно через пять лет после начала их отношений. Дату он выбрал специально: так как день рождения помог сохранить сюрприз, поскольку обычно девушка быстро замечала любую подготовку. Ещё одна пятёрка появилась в дате свадьбы — 25 августа.

Одного торжества паре оказалось мало. Сначала Лика и Сергей расписались в Барвихе, затем устроили семейный ужин в Дагестане, откуда родом родственники жениха. Праздник прошёл в том же ресторане, где когда-то гуляли свадьбу родители Сергея. Главное торжество молодожёны организовали в Геленджике. Ведущим стал их друг, Сергей переписал текст песни и исполнил с невестой рэп, а Лика вместе с мамой спела «Прекрасное далёко». После регистрации супруги отправились в Дубай.

Наша свадьба была прекрасной — ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё, что мы хотели, получилось даже лучше, чем мы представляли. Мы сами занимались организацией, поэтому праздник вышел очень тёплым, душевным и при этом безумно красивым. Это действительно была свадьба нашей мечты — будто мы принц и принцесса из сказки Disney.

Лика

героиня Life.ru

Наша свадьба была прекрасной — ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё, что мы хотели, получилось даже лучше, чем мы представляли. Мы сами занимались организацией, поэтому праздник вышел очень тёплым, душевным и при этом безумно красивым. Это действительно была свадьба нашей мечты — будто мы принц и принцесса из сказки Disney.
Наша свадьба была прекрасной — ни в сказке сказать, ни пером описать. Всё, что мы хотели, получилось даже лучше, чем мы представляли. Мы сами занимались организацией, поэтому праздник вышел очень тёплым, душевным и при этом безумно красивым. Это действительно была свадьба нашей мечты — будто мы принц и принцесса из сказки Disney.

Детское видео на свадьбе не показывали. За год подготовки его и без того успели посмотреть почти все гости, а сама Лика решила сохранить архивные кадры для отдельной истории в блоге. Именно после публикации пользователи увидели, как младенцев когда-то назвали женихом и невестой, а через 26 лет они действительно стали мужем и женой.

Их любовь снова подружила две семьи

Отношения Лики и Сергея после восьми лет разлуки снова объединили их семьи. Видео предоставлено Сергеем и Ликой

Встреча Лики и Сергея вернула друг другу и их мам. Светлана сразу попросила сына относиться к дочери своей подруги серьёзно, а затем приняла Лику как родную. Мама девушки тоже стала относиться к Сергею как к сыну. Несмотря на жизнь в разных странах, женщины снова видятся при любой возможности: устраивают пикники, долго разговаривают и не могут наговориться до ночи.

Наверное, я верю в судьбу, которую пишу сама. Не в ту, что предначертана и которую нельзя изменить, а в то, что человек посылает во Вселенную и чего по-настоящему хочет от жизни.

Лика

героиня Life.ru

Наверное, я верю в судьбу, которую пишу сама. Не в ту, что предначертана и которую нельзя изменить, а в то, что человек посылает во Вселенную и чего по-настоящему хочет от жизни.
Наверное, я верю в судьбу, которую пишу сама. Не в ту, что предначертана и которую нельзя изменить, а в то, что человек посылает во Вселенную и чего по-настоящему хочет от жизни.

Переплетение семей обнаружилось и в других деталях. Мама Сергея когда-то присутствовала на свадьбе родителей Лики и даже помогала им выбрать место для праздника. Дедушка девушки снимал свадьбу тёти Сергея, а её бабушка много лет назад работала над рекламой для родственников молодого человека. Обо многих совпадениях герои узнали лишь после своего воссоединения.

Невесты взялись за шашки: Россиянки платят от 3 тысяч рублей за уроки фланкировки
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Теперь запись из семейного архива выглядит не просто милой шуткой двух молодых мам, а первой сценой истории, которой понадобилось 26 лет, чтобы сложиться полностью. В ней были детская дружба, восемь лет молчания, случайное сообщение и встреча, вернувшая друг другу сразу две семьи. А ранее Life.ru рассказывал о 23-летней Полине из Иваново, которая после лечения рака живёт без желудка и с юмором отвечает на вопросы о порт-системе.

Кстати, у Life.ru ещё много интересных историй! Например, как бьюти-мастер поставила мировой рекорд по педикюру, во время которого не спала 24 часа! А ещё мы поговорили с самым модным дедулей, который в 77 лет стал востребованной моделью. Также Life.ru показал быт москвички, которой удаётся жить в эстетике 60–80-х, пока весь мир сходит с ума по ИИ.

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Авторы
Анна Московко
Анна Московко
Елизавета Студеникина
Елизавета Студеникина
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