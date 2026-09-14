Невесты взялись за шашки: Россиянки платят от 3 тысяч рублей за уроки фланкировки

Белое платье, свадебный банкет, первый танец — и внезапно шашка в руках у невесты. По словам тренера Михаила Клименко, в 2026 году именно такой номер стал одним из самых заметных запросов на его занятиях по фланкировке.

Причина — вирусные ролики в соцсетях. Видео с невестами, эффектно вращающими шашку, собирают миллионы просмотров, а другие девушки приходят к тренеру со словами: «Хочу так же».

Новый герой — 37-летний Михаил Клименко из Москвы. По основной профессии он музыкант, окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных и играет на балалайке. Шашкой занимается с 2013 года, а преподавать фланкировку начал примерно в 2019-м.

Стоимость тренировки — от трёх тысяч рублей в час.

И, пожалуй, самый неожиданный факт: около 95% его учеников — женщины.

Балалайка, казачья песня и одна оставленная шашка

Михаил Клименко пришёл к фланкировке благодаря выступлениям в русском народном коллективе. Фото предоставлено героем публикации

Во фланкировку Михаил пришёл практически случайно.

В 2013 году, ещё будучи студентом Гнесинки, он устроился в русский народный оркестр «Русские узоры». В программе была казачья строевая песня «Пролегала путь-дорожка», в финале которой один из музыкантов выходил с шашкой и показывал несколько элементов фланкировки.

Но вскоре этот человек решил уйти из коллектива.

Нужно было найти замену.

Желающих среди музыкантов не оказалось, и выбор пал на новичка.

— Мне сказали: «Ты новенький, давай тебя научим». Парень подошёл, показал один элемент, дал шашку в руки, сказал: «Научись» — и уволился, — вспоминает Клименко.

Так началась история, которая спустя несколько лет превратилась во вторую профессию.

Сначала Михаил освоил всего несколько элементов, необходимых для концертного номера, и особенно развивать навык не собирался.

Изменилось всё во время пандемии.

Концерты остановились, свободного времени стало больше, и музыкант решил попробовать преподавать. Разместил объявления, появились первые ученики.

А вместе с ними возникла необходимость самому двигаться дальше.

— Когда я начал обучать, это сразу стимулировало меня к дальнейшему саморазвитию, — говорит он.

Фланкировка — это не драка

Первое, что Михаил объясняет новичкам: на занятиях их не учат сражаться.

Сам тренер разделяет несколько направлений работы с шашкой — фланкировку, рубку и джигитовку.

Фланкировку он называет искусством владения клинком и своеобразным танцем с ним.

— Очень часто в комментариях пишут: «Как это тебе пригодится в бою?» Но фланкировка — это не бой, — подчёркивает Клименко.

Поэтому первое занятие начинается не со сложных комбинаций.

Сначала ученик узнаёт, как правильно держать шашку, что такое хват и как должна работать кисть.

Но уже на первой тренировке Михаил старается дать человеку базовый элемент, который выглядит достаточно эффектно.

По его словам, некоторые новички после урока сразу снимают результат на видео и выкладывают его в соцсети.

Шашка весит около 600 граммов, но удержать её правильно может не каждый

На тренировках Клименко использует в том числе металлические шашки весом около 600–650 граммов. Фото предоставлено Михаилом Клименко

Для тренировок Клименко использует в том числе металлические шашки весом примерно 600–650 граммов.

Существуют деревянные и пластиковые варианты, но сам тренер предпочитает по возможности обучать именно с металлом.

Уже во время первой встречи ему становится понятно, насколько легко человеку будет даваться фланкировка.

Главное — работа кистей и пальцев.

— Если я вижу, что с первой тренировки руки начинают хорошо работать, процесс пойдёт намного быстрее. А бывает, что человеку тяжело даже правильно удерживать шашку, — рассказывает Михаил.

Поэтому универсального ответа на вопрос «за сколько занятий я научусь?» нет.

Кто-то схватывает движения почти сразу.

Кому-то требуется несколько месяцев.

А один и тот же базовый набор элементов разные ученики могут осваивать от месяца до года и даже дольше.

При регулярных занятиях, считает Клименко, за пару месяцев вполне реально получить заметный результат.

Почему 95% учеников — женщины

Около 95% учеников Михаила Клименко — женщины: основной возраст занимающихся — от 20 до 40 лет. Фото предоставлено героем публикации

Сам тренер признаётся, что объяснить это до конца не может.

Но примерно 95% людей, которые приходят к нему заниматься фланкировкой, — девушки и женщины.

Основной возраст — от 20 до 40 лет, хотя строгой верхней границы нет.

— Если человек в хорошей физической форме, то и в 50, и в 60 лет учатся, и всё прекрасно получается, — говорит Михаил.

Есть среди учеников и дети — самые младшие начинают примерно с шести-семи лет.

Но именно женские выступления, по наблюдениям Клименко, сегодня особенно хорошо расходятся в соцсетях.

Он даже проводил собственный маленький эксперимент: выкладывал ролики со сложными элементами в своём исполнении, отдельно видео учениц и совместные номера.

И результат, по его словам, был довольно однозначным.

— Если я один делаю сложные элементы, ролик может вообще никак не зайти. А девушка просто крутит шашку — и видео залетает безумно, — рассказывает тренер.

Невесты приходят готовить сюрприз жениху

Особенный всплеск Михаил заметил в 2026 году.

В соцсетях распространились ролики с невестами, которые во время свадьбы выходят к гостям с шашкой и демонстрируют фланкировку.

Одно из таких видео, по словам тренера, собрало несколько миллионов просмотров.

После этого запрос стал повторяться.

— Все невесты захотели сделать такой же сюрприз на своей свадьбе. За это лето их у меня стало очень много, — рассказывает Клименко.

Другой источник новых учеников — казачьи концерты и выступления.

Люди видят номер, находят артистов в соцсетях и спрашивают, где можно научиться тому же.

Так часть потенциальных учеников, по словам Михаила, попадает к нему после выступлений Московского казачьего хора.

Обычно запрос звучит одинаково:

«Хочу уметь вот так же».

Одного желания «вау» всё-таки мало

Вирусный ролик способен привести человека на первую тренировку, но дальше начинается уже обычная учёба.

Фланкировка требует регулярного повторения движений.

По словам тренера, бывают ученики, которым очень нравится картинка, но после нескольких попыток они понимают, что красивый результат не появляется автоматически.

Часть таких людей постепенно бросает занятия.

Но большинство, утверждает Михаил, всё же остаются.

— Если человек уже нашёл фланкировку, узнал вообще такое слово и пришёл заниматься, обычно он действительно хочет научиться делать это прямо вау, — говорит Клименко.

Скорость прогресса зависит не только от природной координации, но и от количества тренировок, готовности заниматься самостоятельно и даже наличия собственной шашки.

Онлайн — только в исключительных случаях

Основной формат занятий у Михаила — очный.

Причина практическая: через экран значительно сложнее показать человеку правильный хват, положение кисти и сразу исправить движение.

Много лет Клименко вообще отказывался от дистанционного обучения, хотя ему регулярно писали из других российских городов.

Некоторые ученики специально приезжали в Москву или записывались на тренировку, оказавшись здесь проездом.

Но недавно появились исключения.

Михаил взял несколько дистанционных учеников из-за рубежа — в частности, из Германии и ОАЭ, где у людей, по их словам, не было возможности найти преподавателя поблизости.

Стоимость обычной очной тренировки начинается от 3000 рублей за час.

Так балалаечник из Гнесинки, которому когда-то просто оставили шашку со словами «научись», теперь сам объясняет другим, как правильно держать клинок.

А одно из главных направлений спроса ему подсказали уже не казаки и не исторические реконструкторы.