Сила в голосе и характер во взгляде: Казачью культуру показали через песни и танец

Участники восьмой летней школы казачьего искусства представили ролик о современной казачьей культуре. Через песни, танцы и образы молодые люди постарались показать её как живую традицию, которая продолжает передаваться новым поколениям. Об этом пишет телеграм-канал «ТАВРИДА.АРТ».

Участники школы казачьего искусства показали культурный код казачества. Видео © Telegram/ ТАВРИДА.АРТ

В центре видео — сила, воля и характер казачества. Авторы сделали акцент не только на внешней красоте фольклора, но и на ценностях, стоящих за движениями, музыкой и поведением участников.

Культурный код ребята изучали на протяжении всей смены. Работа проходила в том числе в рамках формата «Культура суверенной России» во Всероссийском детском центре «Смена».

Участники не просто знакомились с традициями, но и переосмысливали их, пытаясь найти современную форму для привычных казачьих мотивов. Отдельное звучание ролику помог создать проект «Казаки делают хиты». Музыка стала ещё одним способом соединить историческое наследие с актуальной культурой.

Итоговая работа объединила всё, чем занимались молодые творцы во время школы: песню, танец, визуальные образы и представление о казачестве как о продолжающей развиваться культуре.

22 августа Life.ru рассказывал, что в центре «Смена» собрались 129 участников школы казачьего искусства из 39 регионов России. К программе подключились не только исполнители фольклора и танцовщики, но также художники, дизайнеры, иллюстраторы и авторы социокультурных проектов.