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Регион
Опубликовано 13 сентября, 12:40

Курени, гармонь и шашки: В Москве показали современную жизнь казачества

Фестиваль «Казачья станица Москва» собрал участников из 42 регионов России

Обложка © Telegram / Политех Платова

Обложка © Telegram / Политех Платова

XII Международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошёл в музее-заповеднике «Коломенское», собрав представителей 42 регионов России и Белоруссии. Гостям показали, как казачьи традиции сохраняются сегодня — от ремёсел и кухни до верховой езды.

Благодаря актёрскому мастерству Казачьего хора ЮРГПУ (НПИ) москвичи и гости столицы узнали как проходит обряд сватовства у донских казаков. Видео © Telegram / Политех Платова

На территории фестиваля развернули пять казачьих подворий. Там воссоздали обстановку традиционного куреня с плетнями и предметами быта, а посетителей знакомили с обычаями разных регионов и угощали соленьями, салом, пирогами и караваем.

Отдельную площадку подготовил музей-заповедник Михаила Шолохова «Тихий Дон». Гостям рассказывали о жизни писателя и его помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Сталинскую премию за «Тихий Дон» Шолохов передал в Фонд обороны СССР, а позднее на собственные средства приобрёл четыре установки «Катюша».

В центре площадки освятили походный храм с вышитым иконостасом. Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин объяснил, что подобные церкви казаки могли быстро установить во время походов, а затем разобрать и перенести на новое место.

  • Организаторы сделали акцент не только на истории казачества, но и на традициях, которые продолжают жить сегодня. Фото © Telegram / Политех Платова
    Организаторы сделали акцент не только на истории казачества, но и на традициях, которые продолжают жить сегодня. Фото © Telegram / Политех Платова
  • На пяти подворьях посетителям показывали устройство куреней, предметы быта и особенности культуры разных регионов. Фото © Telegram / Политех Платова
    На пяти подворьях посетителям показывали устройство куреней, предметы быта и особенности культуры разных регионов. Фото © Telegram / Политех Платова
  • «Казачья станица Москва» превратила «Коломенское» в большую площадку живой казачьей культуры. Фото © Telegram / Политех Платова
    «Казачья станица Москва» превратила «Коломенское» в большую площадку живой казачьей культуры. Фото © Telegram / Политех Платова
  • Гостями предлагают пройти семь станций, проявить смекалку и удаль, по-настоящему прочувствовать казачий дух. Фото © Telegram / Политех Платова
    Гостями предлагают пройти семь станций, проявить смекалку и удаль, по-настоящему прочувствовать казачий дух. Фото © Telegram / Политех Платова

Организаторы сделали акцент не только на истории казачества, но и на традициях, которые продолжают жить сегодня. Фото © Telegram / Политех Платова

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Одним из самых зрелищных событий стали выступления команды «Золото Дона». Всадники демонстрировали элементы джигитовки и акробатические трюки на скачущих лошадях. Также на фестивале прошли соревнования по рубке шашкой и фланкировке.

В ремесленном городке желающие могли попробовать себя в резьбе по дереву, плетении из лозы и изготовлении традиционных кукол. Всего программа фестиваля объединила концерты, мастер-классы, ярмарку, спортивные состязания и исторические площадки.

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Больше новостей о молодёжных проектах и общественной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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