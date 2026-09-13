Курени, гармонь и шашки: В Москве показали современную жизнь казачества

XII Международный фестиваль «Казачья станица Москва» прошёл в музее-заповеднике «Коломенское», собрав представителей 42 регионов России и Белоруссии. Гостям показали, как казачьи традиции сохраняются сегодня — от ремёсел и кухни до верховой езды.

Благодаря актёрскому мастерству Казачьего хора ЮРГПУ (НПИ) москвичи и гости столицы узнали как проходит обряд сватовства у донских казаков. Видео © Telegram / Политех Платова

На территории фестиваля развернули пять казачьих подворий. Там воссоздали обстановку традиционного куреня с плетнями и предметами быта, а посетителей знакомили с обычаями разных регионов и угощали соленьями, салом, пирогами и караваем.

Отдельную площадку подготовил музей-заповедник Михаила Шолохова «Тихий Дон». Гостям рассказывали о жизни писателя и его помощи фронту в годы Великой Отечественной войны. Сталинскую премию за «Тихий Дон» Шолохов передал в Фонд обороны СССР, а позднее на собственные средства приобрёл четыре установки «Катюша».

В центре площадки освятили походный храм с вышитым иконостасом. Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин объяснил, что подобные церкви казаки могли быстро установить во время походов, а затем разобрать и перенести на новое место.









Одним из самых зрелищных событий стали выступления команды «Золото Дона». Всадники демонстрировали элементы джигитовки и акробатические трюки на скачущих лошадях. Также на фестивале прошли соревнования по рубке шашкой и фланкировке.

В ремесленном городке желающие могли попробовать себя в резьбе по дереву, плетении из лозы и изготовлении традиционных кукол. Всего программа фестиваля объединила концерты, мастер-классы, ярмарку, спортивные состязания и исторические площадки.

Ранее в Екатеринбурге стартовала Детская программа Международного фестиваля молодёжи — 2026, объединившая тысячу подростков от 14 до 17 лет из более чем 100 стран. Организатором выступило «Движение Первых»: участники смогут заниматься наукой, спортом, IT, медиа и предпринимательством, посетить лаборатории и мастерские, познакомиться с российскими технологиями и подготовить 60 международных проектов.